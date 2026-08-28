Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kanoista Fuksa prošel na MS do finále na pětistovce. O medaili zabojuje i Řáhová

Autor: ,
  12:11

Rychlostní kanoista Martin Fuksa jede závod na 500 metrů na ME v Montemoru-o-Velho. | foto: ČTK

Kanoista Martin Fuksa postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále i na trati 500 metrů a může usilovat o třetí titul z této disciplíny. V semifinále pětistovky uspěla v Poznani také kanoistka Denisa Řáhová.

Na pětistovce má Fuksa v bohaté sbírce dva tituly z let 2015 a 2017, celkem na ní získal osm světových medailí. Na posledních dvou šampionátech byl vždy stříbrný. Ve svém semifinále nepřipustil na rozdíl od kilometru žádné komplikace a dojel na druhém místě. Nestačil jen na Sergheie Tarnovschého z Moldavska.

Řáhová vybojovala ve svém semifinále poslední postupové třetí místo. Po polovině trati figurovala na čtvrté příčce, v závěru ale dokázala svou pozici vylepšit.

Fuksu čeká obhajoba světového zlata na kilometru. Postup však musel vydřít

Jen účast ve finále B čeká na rozdíl od kilometru na pětistovce kajakářku Barboru Betlachovou. Ve svém semifinále dojela pátá stejně jako kajakář Tomáš Sobíšek na kilometru, jenž rovněž postoupil do finále B. Čtyřkanoe Adam Rudolf, Petr Tettinger, Antonín Hrabal, Zbyněk Pták byla v semifinále čtvrtá a šampionát pro ni skončil.

Odpoledne čeká Fuksu obhajoba zlata na olympijském kilometru, ve finále bude útočit na třetí titul z této distance. Boj o medaile v závodu na 1000 metrů čeká poprvé v kariéře i Betlachovou. Finálový blok je na programu od 15.00.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Trenčín vs. HumennéHokej - - 28. 8. 2026:Trenčín vs. Humenné //www.idnes.cz/sport
28. 8. 15:00
  • 1.33
  • 5.54
  • 6.79
Svrčina vs. McDonaldTenis - 3. kolo kvalifikace - 28. 8. 2026:Svrčina vs. McDonald //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:00
  • 1.72
  • -
  • 2.01
Frýdek-Místek vs. Olomouc BFotbal - 5. kolo - 28. 8. 2026:Frýdek-Místek vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 3.61
  • 3.68
  • 1.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Los Evropské ligy ONLINE: Sparta s Plzní se dozví jména soupeřů. Na koho narazí?

Sledujeme online
Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví postup přes Crvenou zvezdu Bělehrad do...

Dva české zástupce čeká osm zápasů v hlavní fázi Evropské ligy. Fotbalisté Sparty a Plzně se dozví, kdo budou jejich soupeři. Rozhodne o tom páteční los v Monaku, jenž je na programu od 13 hodin.

28. srpna 2026  12:30

Bídný start, ale? Trenérská změna není téma, říká zlínský sportovní manažer

Sportovní ředitel zlínských fotbalistů Pavel Hoftych na předsezonní tiskové...

Čtvrteční dopolední trénink sledoval i s výkonným ředitelem klubu Zdeňkem Grygerou. Podle sportovního manažera zlínských prvoligových fotbalistů Pavla Hoftycha je to standardní věc, a ne reakce na...

28. srpna 2026  12:22

Diamantová liga Curych 2026: Kompletní program diamantových disciplín a souboje světových es

Julien Alfredová s přehledem zvládla svůj rozběh na 100 metru na světovém...

Letošní ročník Diamantové ligy Curych nabídne souboje olympijských vítězů, mistrů světa a světových rekordmanů ve 14 oficiálních diamantových disciplínách. Atletický svátek začne již ve středu 26....

28. srpna 2026  12:20

Kvůli fotbalu řešila policie desítky incidentů, závažné konflikty nezaznamenala

Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)

Policie řešila desítky incidentů v souvislosti se čtvrtečními fotbalovými zápasy evropských pohárů. Většina skončila pokutou nebo oznámením. Závažné konflikty policie nezaznamenala.

28. srpna 2026  12:11

Kanoista Fuksa prošel na MS do finále na pětistovce. O medaili zabojuje i Řáhová

Rychlostní kanoista Martin Fuksa jede závod na 500 metrů na ME v...

Kanoista Martin Fuksa postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále i na trati 500 metrů a může usilovat o třetí titul z této disciplíny. V semifinále pětistovky uspěla v Poznani také kanoistka...

28. srpna 2026  12:11

Pražské derby v poháru. Sparta se utká s Žižkovem, Slavia pojede do Varnsdorfu

Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje svůj gól s Romanem Mackem.

Úřadující mistr fotbalové ligy Slavia se ve třetím kole národního poháru utká o postup do osmifinále na hřišti třetiligového Varnsdorfu, pražské derby pak čeká Spartu proti druholigovému Žižkovu....

28. srpna 2026  11:24,  aktualizováno  12:01

Rizikové derby „S“ na Letné. Policie nasadí stovky lidí, dohlédne i na pochod slávistů

Fotbalisté Sparty slaví spolu s fanoušky gól Jana Kuchty v derby proti Slavii.

Nedělní derby pražských „S“ police označila za rizikové. Na pořádek proto budou dohlížet stovky příslušníků jak před jeho začátkem, tak po skončení. Součástí bude i dohled nad předzápasovým pochodem...

28. srpna 2026  12:01

Bayern Mnichov - Stuttgart v TV: Kde sledovat Bundesligu živě a kurzy

Harry Kane a Leon Goretzka slaví postup Bayernu do finále německého poháru.

Nová sezona německé Bundesligy startuje pátečním šlágrem, v němž se od 20:30 střetnou Bayern se Stuttgartem. Úřadující šampion z Mnichova zahájí obhajobu titulu proti čtvrtému celku minulé sezóny v...

28. srpna 2026  11:51

Bartůňková - Mertensová live: semifinále WTA Monterrey 2026, kurzy

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu.

Nikola Bartůňková se na WTA 500 v Monterrey dostala už do semifinále, v něm se střetne s Elise Mertensovou. Podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

28. srpna 2026  11:45

Sedmdesátník Jarolím: Trénovat Slavii? Srdeční záležitost! Bylo to jedinečné

Zadumaný trenér Karel Jarolím během utkání s Austrálií.

Vážně už je tomuhle chlapíkovi sedmdesát let? Karel Jarolím stále vypadá velmi vitálně a tolik byste mu rozhodně netipovali. Bývalý úspěšný fotbalista a trenér, který se prosadil hlavně ve Slavii,...

28. srpna 2026  11:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak Švýcar pomáhá Švýcarovi. Příběh trojnásobného vítěze Vuelty Romingera

Premium
Tony Rominger v puntíkovaném dresu pro nejlepšího vrchaře, za ním žlutý Miguel...

Před měsícem poprvé porazil Induraina na Tour de France. Jenže co na tom, když byl stejně až desátý. Loni na ten povinný závod kvůli přesunu v kalendáři nejel, místo toho si podmanil Giro. Pomalu...

28. srpna 2026

V jedenácti jsme byli lepší. Všechno sporné šlo na ruku Plzni, zlobil se kouč Zvezdy

Albert Riera, španělský trenér Crvene zvezdy Bělehrad, během utkání s Plzní.

Je známý tím, že si na tiskových konferencích neláme hlavu s taktem. A proto když Albert Riera, španělský kouč Crvene zvezdy Bělehrad, vystoupil po porážce 1:5 v Plzni, rozzlobil se nejen na své...

28. srpna 2026  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.