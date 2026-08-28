Kanoista Fuksa prošel na MS do finále na pětistovce. O medaili zabojuje i Řáhová

Na pětistovce má Fuksa v bohaté sbírce dva tituly z let 2015 a 2017, celkem na ní získal osm světových medailí. Na posledních dvou šampionátech byl vždy stříbrný. Ve svém semifinále nepřipustil na rozdíl od kilometru žádné komplikace a dojel na druhém místě. Nestačil jen na Sergheie Tarnovschého z Moldavska.
Řáhová vybojovala ve svém semifinále poslední postupové třetí místo. Po polovině trati figurovala na čtvrté příčce, v závěru ale dokázala svou pozici vylepšit.
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Fuksu čeká obhajoba světového zlata na kilometru. Postup však musel vydřít
Jen účast ve finále B čeká na rozdíl od kilometru na pětistovce kajakářku Barboru Betlachovou. Ve svém semifinále dojela pátá stejně jako kajakář Tomáš Sobíšek na kilometru, jenž rovněž postoupil do finále B. Čtyřkanoe Adam Rudolf, Petr Tettinger, Antonín Hrabal, Zbyněk Pták byla v semifinále čtvrtá a šampionát pro ni skončil.
Odpoledne čeká Fuksu obhajoba zlata na olympijském kilometru, ve finále bude útočit na třetí titul z této distance. Boj o medaile v závodu na 1000 metrů čeká poprvé v kariéře i Betlachovou. Finálový blok je na programu od 15.00.