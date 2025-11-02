Mrázkovi vyrovnali maximum na Grand Prix, nesesadila je ani zvláštní penalizace

  22:12
Taneční pár Kateřina a Daniel Mrázkovi skončil pátý na Kanadské brusli. Čeští krasobruslaři si vyrovnali maximum v krasobruslařské Grand Prix. Udrželi pozici po rytmickém tanci, přestože ve volném tanci kvůli technickým nedostatkům obsadili až osmé místo. Před domácím publikem v kanadském Saskatoonu vyhráli úřadující vicemistři světa Piper Gillesová a Paul Poirier.
Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli. | foto: Reuters

Juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi volný tanec na španělské rytmy skladby Malagueňa zajeli bez viditelných chyb, ale technický panel je pak potrestal dvoubodovou penalizací. Jeden bod jim od celkové známky odečetl kvůli příliš dlouhé zvedané figuře, druhý kvůli pádu. Tak rozhodčí zřejmě posoudili některý z jinak dovolených skluzů po ledě v rámci choreografie.

V tiskové zprávě svazu Mrázkovi uvedli, že penalizace budou s rozhodčími konzultovat. „Na chybách musíme zapracovat. Máme v tanci zajímavé a ne úplně obvyklé elementy, takže se může stát, že se něco nepodaří, jak by mělo,“ poznamenala Mrázková.

Hlídá i pohyby jednotlivých prstů. Trenérka Mrázkových má nervy při každém závodě

Za volný tanec Mrázkovi nakonec na Kanadské brusli obdrželi 106,90 bodu, což bylo zhruba o čtyři desetiny méně než při vstupu do sezony na zářijové Lombardia Trophy. Za svým osobním maximem z volného tance zaostali o více než osm bodů. Přesto je v průběžném pořadí žádný hůře postavený pár po rytmickém tanci nepředstihl.

S volným tancem byli Mrázkovi poměrně spokojení, i když se partner necítil tak dobře jako v sobotu. „Když porovnám rytmický tanec s tréninkem, bylo to na sto procent, vše se nám povedlo udělat tak, jak jsme plánovali. S volnou jízdou já osobně tak spokojený nejsem. Byl jsem už od začátku unavený. Žádné velké chyby jsme neudělali, byla to čistá jízda, ale umím to lépe,“ řekl.

Druhý start v Grand Prix Mrázkovy čeká za dva týdny na Americké brusli v Lake Placid. Příští týden budou na NHK Trophy v Japonsku závodit jejich zkušenější reprezentační kolegové Natálie a Filip Taschlerovi.

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli.

Roli favoritů soutěže potvrdili Gillesová a Poirier. Kvůli velké chybě v jedné ze zvedaček předvedli sice až druhý volný tanec, ale celkově díky zisku 202,89 bodu udrželi první příčku přibližně o dva body před litevským párem Alison Reedová, Saulius Ambrulevičius.

Soutěž mužů ovládl mistr světa Ilja Malinin. Ačkoliv nezařadil čtverný axel, který skáče jako jediný na světě, dominoval v obou částech soutěže. Na nejlepší krátký program Američan navázal volnou jízdou se šesti čtvernými skoky a celkovou známkou 333,81 bodu si o pět setin vylepšil osobní rekord z březnového MS. Upevnil si pozici na druhém místě historických tabulek za olympijským šampionem z Pekingu 2022 Nathanem Chenem rovněž z USA a vyhrál o 76,6 bodu před Estoncem Aleksandrem Selevkem. Po triumfu ve Francii Malinin proměnil ve vítězství i druhý letošní start v Grand Prix a má jistou účast v prosincovém finále seriálu.

Kanadská brusle

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Saskatoonu

Muži - konečné pořadí: 1. Malinin (USA) 333,81, 2. A. Selevko (Est.) 257,21, 3. Miura (Jap.) 253,69

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Gilesová, Poirier (Kan.) 202,89, 2. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 200,92, 3. Lajoieová, Lagha (Kan.) 192,41, ...5. Mrázková, Mrázek (ČR) 181,19

Mrázkovi vyrovnali maximum na Grand Prix, nesesadila je ani zvláštní penalizace

USK po debaklu od Bourges řádilo v lize, SBŠ Ostrava se udržela v čele

Čtyři dny po euroligovém debaklu od Bourges (43:78) nezaváhaly basketbalistky USK Praha v domácí soutěži a zvítězily na palubovce nováčka Basketu Ostrava 109:51. V ŽBL nastřílely obhájkyně titulu v...

2. listopadu 2025  19:50

Řepík oslavil jubileum gólem: Série výher byla potřeba, snad už půjdeme jen nahoru

Vydřela vítězství nad Litvínovem, tři body si přivezla z Vítkovic i z Olomouce. A před první pauzou v extraligovém programu natáhla hokejová Sparta šňůru bez porážky na čtyři zápasy. „Nálada se...

2. listopadu 2025  19:45

