Lidé mohou podle Šťastného podpořit zdravý životní styl jednoduchou volbou, když dají před výtahem přednost chůzi do schodů. „Podle zahraničních studií mohou lidé, kteří toto jednoduché pravidlo dodržují, snížit riziko úmrtí na kardiovaskulární příčiny až o 39 procent,“ uvedl šéf poslanců koaličních Motoristů.
|
Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik
„Jde o malé překonání lenosti, ale s velkým dopadem. Léčba kardiovaskulárních nemocí přináší nejvyšší náklady zdravotnímu systému,“ poznamenal Šťastný. „I taková drobnost, kdy lidé začnou pravidelně chodit po schodech, může pomoci snížit výdaje na léčbu těchto onemocnění. Především však zlepší kvalitu života a umožní žít déle ve zdraví,“ dodal.
Informační cedule s výzvou ministra bude možné volně stáhnout na webu Národní sportovní agentury. „Chceme tímto požádat všechny veřejné instituce, ale i provozovatele dalších budov, aby nám s kampaní pomohli a umístili tyto cedule u vstupů a k výtahům. Zdánlivě jde o maličkost, ale i tímto malým krokem můžeme zlepšit kondici a zdraví našich občanů,“ podotkl Šťastný. Kampaň podle něj vznikla interně a nebyly s ní spojené žádné externí výdaje.
|
Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?
Ke zdravému životnímu stylu vyzývá na sítích také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Například minulý týden lidi vybídl k omezení slazených nápojů, nyní k deseti dřepům za den.