Valijevová nedostala status neutrálního sportovce, odvolání bylo zamítnuto

Valijevová se začátkem roku vrátila po odpykání čtyřletého trestu za doping a začátkem srpna neutrální status pro sezonu 2026/27 dostala. ISU však její případ znovu prověřila a status jí odebrala, protože krasobruslařka nesplnila potřebná kritéria.
Proti tomu se dvacetiletá Valijevová odvolala, ale neúspěšně. Spolu s ní přišli o neutrální status také taneční pár Alexandra Stěpanovová, Ivan Bukin a evropský šampion z roku 2022 Mark Kondraťuk.
Čím přesně Valijevová a další podmínky k udělení neutrálního statusu nesplnili, ISU neuvedla. Čtveřice krasobruslařů má nyní tři týdny na to, aby se proti rozhodnutí odvolali ke sportovní arbitráži CAS.
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Neutrální status? Už zase ne. Ruska Valijevová nesmí do mezinárodních soutěží
Valijevová na olympiádě v Pekingu v roce 2022 získala v 15 letech zlato s ruským týmem. Následně však vyšlo najevo, že v prosinci 2021 měla pozitivní test na trimetazidin. Ruští krasobruslaři o zlatou medaili přišli a Valijevová dostala čtyřletý distanc.