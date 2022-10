Valijevová vyhrála závod v Rusku. Tamní úřady chtějí verdikt její kauzy utajit

Ruská antidopingová agentura uvedla, že verdikt vzhledem k nízkému věku Valijevové nezveřejní. Čelí za to kritice ze strany Světové antidopingové agentury (WADA) i amerických krasobruslařů, kteří stále čekají na své medaile z olympijské týmové soutěže.

V nové volné jízdě Valijevová připomněla události na zimních olympijských hrách v Pekingu, kdy vyšel najevo její pozitivní dopingový test z prosincového mistrovství Ruska. Bylo to bezprostředně po týmové soutěži, v níž pomohla Rusku k triumfu. Medailový ceremoniál byl odložen, ale Valijevová mohla nastoupit do soutěže žen. Tam náročnou situaci neustála, a i když byla před začátkem olympiády favoritkou, skončila až čtvrtá.

Nyní to proměnila v program na ledě. „Chci ukázat všechno, co jsem v tu chvíli cítila a co možná stále cítím. Jsem ráda že to můžu sdílet,“ řekla ruským médiím po víkendovém závodě.

Jestli bude moci závodit alespoň na ruské scéně i po vyřešení svého případu, není jasné. RUSADA nechce verdikt zveřejnit, až k němu dospěje. Odvolává se na to, že Valijevové bylo v době dopingového nálezu patnáct let, takže má status chráněné osoby. WADA se proti tomu ohradila a vyzvala ruskou agenturu, aby rozhodnutí zveřejnila.

„V případech, které se týkají nezletilých, jako je tento, není v žádné fázi požadováno povinně utajení. Vzhledem k tomu, že tento případ už je veřejný, WADA vyzve agenturu RUSADA, aby verdikt zveřejnila, i vzhledem k okolnostem tohoto případu,“ uvedla WADA. Kompletní rozhodnutí požaduje také kvůli tomu, aby se mohla případně odvolat ke sportovní arbitráži CAS.

Další medailisté z krasobruslařské týmové soutěže na ZOH stále nevědí, na čem jsou. Druhé Spojené státy americké a třetí Japonsko zatím medaile neobdržely a není jasné, zda se neposunou o příčku výše. Bronz by v případě diskvalifikace Ruska získala Kanada.

Americký tanečník Evan Bates, který o víkendu vyhrál s Madison Chockovou Americkou brusli, označil čekání za frustrující. „Je obrovské zklamání být o osm měsíců později v této pozici a pořád to mít zahaleno tajemstvím. Měli bychom doufat v transparentnost nejen kvůli veřejnosti, ale zejména kvůli sportovcům, kterých se to týká,“ řekl.

RUSADA uzavřela vyšetřování teprve nedávno. Rozhodnutí disciplinární komise bylo avizované na říjen, ale zatím žádné informace nejsou. Právníci Valijevové uvedli, že zakázaný trimetazidin se krasobruslařce do těla dostal náhodnou kontaminací. Tuto látku podle nich po operaci srdce užívá její dědeček, který ji často vozil na tréninky.