Dopingová kauza Valijevové se může táhnout, předvídá Anceliovičová

Případ je velmi sledovaný a citlivý, protože jsou ve hře olympijské medaile z týmové soutěže na hrách v Pekingu. Podle vyjádření Anceliovičové pro agenturu TASS však není jisté, zda RUSADA šestiměsíční doporučovanou lhůtu dodrží.

Patnáctiletá Valijevová měla pozitivní test na zakázaný trimetazidin v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu. Výsledky kontroly ale byly zveřejněny až poté, co pomohla Rusku ke zlatu v olympijské soutěži družstev. Podmínečně pak mohla startovat i v soutěži jednotlivkyň, kde byla před olympiádou jasnou favoritkou na zlato. Tlak ale neustála a po pokažené volné jízdě skončila čtvrtá.

Dopingový nález vysvětlovala neúmyslným užitím dědových léků na srdce. Její právníci pak také zpochybnili postup laboratoře ve Stockholmu, která vzorek vyšetřovala, a požádali o analýzu kontrolního vzorku. Valijevová totiž měla pozitivní nález pouze 25. prosince, další testy provedené 13. ledna a 7. února byly negativní.

Pokud by se měla dodržet doporučená šestiměsíční lhůta, měl by být případ Valijevové vyřešen do 8. srpna. Podle Anceliovičové, která byla šéfkou ruské antidopingové agentury do roku 2017 v dobách organizovaného dopingu a sama hovořila o podvodech, se takto složité případy často protahují.

„Především pokud jsou nějaké vědecké studie na podporu sportovcovy verze. Světový antidopingový kodex a ruská antidopingová pravidla navíc poskytují možnost předání případu arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) jako jediné instanci. V tomto případě je velmi pravděpodobné, že rozhodnutí není možné očekávat do začátku srpna. Strany se pochopitelně mohou dohodnout na zrychleném řízení, ale když je ve hře olympijská medaile, pravděpodobně nebudou chtít spěchat,“ citoval její slova server insidethegames.

Olympijské medaile za soutěž družstev se v Pekingu nepředávaly, protože pozitivní test Valijevové vyšel najevo mezi skončením soutěže a slavnostním ceremoniálem. Americký tým, který skončil za Ruskem druhý, žádal o ceremoniál před skončením olympiády, ale neuspěl. Třetí příčku obsadilo Japonsko před Kanadou, která se může v případě ruské diskvalifikace posunout na stupně vítězů.

Valijevovou po příletu z olympiády vítaly na letišti v Moskvě desítky fanoušků, od ruského prezidenta Vladimira Putina dostala vyznamenání. Sama krasobruslařka se ke své kauze veřejně nevyjádřila. Odděleně se řeší, nakolik byli do jejího případu zapleteni lidé z jejího okolí včetně úspěšné, ale kontroverzní trenérky Eteri Tuberidzeové.

Na účast v mezinárodních závodech musí na nějakou dobu zapomenout nejen kvůli dopingu. Mezinárodní bruslařská unie (ISU) totiž vyloučila ruské a běloruské závodníky ze všech akcí kvůli ruské invazi na Ukrajinu a běloruské podpoře této agrese.