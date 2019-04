Vzpěrači Kučera s Orságem na ME těsně neobhájili medaile

Mistrovství Evropy ve vzpírání v Batumi Gruzie Muži

Do 96 kg - dvojboj: 1. Cichancov (Běl.) 400 kg (trh 178 + nadhoz 222 kg), 2. Klimonov (Rus.) 378 (168+210), 3. Pliesnoi (Gruz.) 377 (173+204).

Trh: 1. Cichancov 178, 2. Pliesnoi 173, 3. Pyrohov (Ukr.) 171.

Nadhoz: 1. Cichancov 222, 2. Klimonov 210, 3. Koževnikovs (Lot.) 207. Do 109 kg - dvojboj: 1. Martirosjan (Arm.) 427 kg (trh 192 + nadhoz 235), 2. Aramnov (Běl.) 411 (190+221), 3. Bočkov (Rus.) 410 (192+218), ...19. Krywult (ČR) 339 (154+185).

Trh: 1. Martirosjan 192, 2. Bočkov 192, 3. Aramnov 190, ...18. Krywult 154.

Nadhoz: 1. Martirosjan 235, 2. Plesnieks (Lot.) 225, 3. Michalski (Pol.) 221, ...18. Krywult 185. Nad 109 kg - dvojboj: 1. Talachadze 478 - světový rekord (218+260), 2. Turmanidze (oba Gruz.) 447 (206+241), 3. Aleksanjan (Arm.) 440 (195+245), ...6. Kučera 418 (182+236), 7. Orság (oba ČR) 415 (180+235).

Trh: 1. Talachadze 218 - světový rekord, 2. Turmanidze 206, 3. Minasjan (Arm.) 200, ...8. Kučera 182, 10. Orság 180.

Nadhoz: 1. Talachadze 260 - světový rekord, 2. Aleksanjan 245, 3. Turmanidze 241, 4. Kučera 236, 5. Orság 235. Ženy

Do 81 kg - dvojboj: 1. Konstantidiová (Řec.) 223 (97+126), 2. Schrothová (Něm.) 222 (102+120), 3. Vanbellinghenová (Belg.) 221 (103+118).

Trh: 1. Vanbellinghenová 103, 2. Schrothová 102, 3. Konstantidiová 97.

Nadhoz: 1. Konstantidiová 236, 2. Gjuržjanová (Arm.) 120, 3. Schrothová 120. Do 87 kg - dvojboj: 1. Paschinová 242 kg (110+132), 2. Mstijevová (obě Rus.) 240 (110+130), 3. Fischerová (Rak.) 231 (102+129).

Trh: 1. Paschinová 110, 2. Mstijevová 110, 3. Hakobjanová (Arm) 105.

Nadhoz: 1. Paschinová 132, 2. Mstijevová 130, 3. Fischerová 129. Nad 87 kg - dvojboj: 1. Kaširinová (Rus.) 331 - světový rekord (146+185), 2. Lysenková (Ukr.) 268 (120+148), 3. Campbellová (Brit.) 260 (115+145), ...9. Králová 180 (84+96).

Trh: 1. Kaširinová 146 - světový rekord, 2. Lysenková 120, 3. Campbellová 115, ...9. Králová 84.

Nadhoz: 1. Kaširinová 185, 2. Lysenková 148, 3. Campbellová 145, ...9. Králová 96.