Vydařený start! Kajakář Krejčí na MS ve vodním slalomu opanoval kvalifikaci

Obhájce stříbrné medaile Krejčí, jenž v pondělí vstoupil do šampionátu druhým místem v časovce kayakcrossu, zajel čistě a časem 80,02 sekundy se dostal na první místo o čtrnáct setin před Němce Noaha Heggeho. Zatím tak navazuje na úspěšnou sezonu ve Světovém poháru, která mu letos v této disciplíně přinesla dvě výhry a jedno třetí místo.
„Já jsem rád za ten výkon, který jsem dokázal podat, protože jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní. Věděl jsem, že nemusím jet své maximum, že to stačí sjet. A to je ve výsledku občas nejhorší,“ řekl čtyřiadvacetiletý český reprezentant v nahrávce pro média.
Kvalifikace se vydařila i jeho zkušenějším reprezentačním kolegům. Přindiš se dostal do cíle ještě rychleji než Krejčí, ale kvůli dvěma trestným sekundám se zařadil na páté místo. Prskavec, jenž obhajuje bronz, byl v kvalifikaci jedenáctý.
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České medaile hned na úvod MS. Krejčí a Beková slaví stříbro v časovce kayakcrossu
Mezi ženami si z českých kajakářek nejlépe vedla čerstvá vicemistryně světa v časovce Beková. Ztratila 3,53 sekundy na Němku Ricardu Funkovou a Polku Klaudii Zwoliňskou, které se podělily o vítězství, a obsadila osmou příčku. Hilgertová se do semifinálové třicítky dostala ze 26. místa. Galušková se šesti trestnými sekundami obsadila až 44. pozici a individuální závod pro ni skončil.
Kajakáře i kajakářky v úterý ještě čekají závody hlídek. Ve čtvrtek absolvují semifinále i finále, kam postoupí dvanáct nejlepších.