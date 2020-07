Letos světový rekord. Kajakář Dostál se učil muškařit, i bez her má velký cíl

Pokud by svět nezasáhla pandemie koronaviru, touto dobou by ho už v Japonsku pomalu čekal vrchol čtyřletého olympijského cyklu.

Už by měl za sebou aklimatizaci mimo Tokio, v těchto dnech by odlétal přímo do dějiště her a vyhlížel datum 3. srpna, kdy měl poprvé závodit.

„Byl bych více nervózní, snažil bych se zvyknout na místní vodu a místní podmínky,“ popisoval Dostál. „A o volnu bych chodil na ryby.“

Jenže nic z toho neplatí.

Na sportovním svátku pod pěti kruhy má patřit k největším českým nadějím. I on sám by chtěl pochopitelně rozšířit svou medailovou sbírku.

Londýn 2012: bronz se čtyřkajakem.

Rio 2016: další bronz se čtyřkajakem, stříbro v individuálním závodě na 1000 metrů.

A Tokio? Odpověď nabídne až rok 2021.

Místo japonské metropole se tak jeho letošní vrchol odehraje na republikovém šampionátu v Račicích, který začíná ve čtvrtek. Po něm ukončí sezonu a bude se soustředit na tu další.

JE TO STŘÍBRO! Český kajakář Josef Dostál vybojoval na kilometrové trati v Riu stříbrnou medaili.

„Zkusím si tam navodit atmosféru olympiády. Budu si představovat, že kluci jsou Maďaři, Portugalci a Dánové, kteří mi chtějí vzít olympijské zlato,“ smál se. „Chci si dokázat formu, takže mi nebude stačit jet na vítězství, ale budu se snažit podávat co nejlepší výkony.“

Kromě republikových titulů by chtěl v případě příznivých podmínek zaútočit také na světový rekord na pětistovce. Ten drží časem 1:35,04 Němec Tom Liebscher.

„Myslím si, že závodiště v Račicích není úplně ideální pro vytváření rekordů. Kdyby byl ale dobrý vítr do zad, podle mě by se čas dal stlačit i pod 1:34,“ přemítal sedmadvacetiletý kajakář.

Naučil se pořádně muškařit

Ačkoliv se kvůli koronaviru letos na žádné velké světové akci nepředstaví, s nelehkou situací se už Dostál smířil. Na zvláštní sezoně dokonce našel i nějaká pozitiva.

„Je potřeba si také odpočinout psychicky, to si myslím, že se stalo,“ pochvaluje si.

Užíval si, že může jít třeba zmrzlinu, projít se po Praze, těšit se z léta. „A taky jsem se naučil pořádně muškařit,“ pochlubil se.

Právě chytání ryb je jeho velkou vášní.

„Pokaždé, když cítím na prutu odpor, tak to udělá radost. To je důvod, proč na ně chodím,“ líčil. „Kde chytám? To vám neřeknu, každý rybář má svá tajemství,“ rozesmál se.

Kvůli koronaviru musel o týden dřív opustit březnové soustředění v Kalifornii, poté vynechal i vysokohorský kemp v italském Livignu.

Na jaře žádné závody, jen trénink.

„Složité to ale tak nebylo. Je to naše práce – přijít na trénink, vše odmakat. Navíc mě kanoistika opravdu baví,“ řekl. „Tréninky jsem si užíval, byl jsem rád, že můžu dělat to, co mě baví a neomezuje mě společenská situace.“

Ideální kajakářský věk? 28

Během volna po republikovém šampionátu se těší na svatbu, kterou bude mít bratranec. Plánuje dohánět resty na České zemědělské univerzitě a chystá se na Island – jak jinak než na ryby.

„Už se ale těším na podzimní trénování, až se do toho budu moci zase opřít,“ vyhlíží.

Bude doufat, že ještě vylepší výkonnost, kterou cítí teď. „Poslední dny mi to opravdu létá, pořád zajíždím osobní rekordy,“ popisoval.

Nahrávat by mu mohlo, že v příštím roce by měl být v ideálním kajakářském věku. „Táta má doktorát na FTVS a vždycky mi říkal: Pepo, ideální věk, kdy se skloubí rychlost s vytrvalostí, je 28 let,“ prohlásil.

„Takže odklad olympiády se může zdát jako příhodná věc. Samozřejmě tomu slepě nevěřím, ale někde vzadu v hlavě to mít můžu,“ dodal.

Jestli se to potvrdí, ukáže příští rok.