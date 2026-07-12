Dostál si na Světovém poháru v Montrealu opět zlepšil maximum, na 500 m byl druhý

V sobotu zaznamenal Dostál třetím místem nejlepší letošní výsledek na olympijském kilometru, o den později skončil na pětistovce nejlépe v sezoně SP.
Olympijský šampion z Paříže tak zopakoval druhé místo z červnového mistrovství Evropy, kde ho porazil Alex Borucki. Polák přepálil úvod a skončil čtvrtý, třetí dojel desetinu sekundy za Dostálem Australan Jean van der Westhuyzen.
Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově.
Ve finále A se představil ještě deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, který na pětistovce obsadil čtvrtou příčku. Bronzoví medailisté z letošního mistrovství Evropy zaostali jen o sedm setin sekundy za bronzovými Nory Lucasem Roestenem a Gunnarem Eidem. Vítězní Srbové Žarko Jakovljevič a Marko Dragosavljevič byli o 88 setin rychlejší než čeští reprezentanti.
Špicar s Havlem na SP v Montrealu skončili těsně pod stupni vítězů podruhé, čtvrtí byli i na čtyřkajaku. Zatímco tam po peripetiích se sestavou měli ze své pozice radost, na deblu je spíše mrzela. „Nejelo se nám úplně špatně, ale bohužel tady jsme se úplně nesrovnali s lodí, co tu máme, takže ani jedna jízda nebyla úplně ideální. Chtěli jsme z dnešní jízdy medaili, protože úplně top lodě tady dneska chyběly. Takže ta ‚brambora‘ trošku mrzí. Ale i tak je to hezký výsledek,“ řekl Havel.
Poprvé v sezoně se do finále A na mezinárodní scéně nedostala deblkanoe bratrů Martina Petra Fuksových, která obsadila druhou příčku ve finále B. Celkově tak skončili jedenáctí.