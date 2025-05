8:30

Nominační série českých vodních slalomářů byla na Trnávce a v pražské Troji drsná a ve svých výsledcích šokující. Vít Přindiš, exmistr světa i Evropy – nevešel se do reprezentace. Lukáš Rohan, stříbrný z her v Tokiu a čtvrtý v Paříži – nevešel se do reprezentace. „Byl jsem kvůli klukům smutný,“ přiznával jejich kamarád a sparingpartner Jiří Prskavec.