Mohutným finišem ke zlatu. Kajakář Dostál obhájil světový titul na pětistovce

Autor: ,
  11:07
Kajakář Josef Dostál obhájil světový titul na trati 500 metrů. Na šampionátu v Miláně vyhrál o devět setin sekundy před mistrem Evropy Ádámem Vargou. V této disciplíně má páté světové zlato. Když v ní na MS startoval, nevyhrál jen předloni v Duisburgu, kde dojel čtvrtý.

Josef Dostál | foto: Kanoe.cz/Barbora Reichová

Po čtvrtém místě na kilometru získal olympijský vítěz Dostál na tomto mistrovství světa svou první medaili. Postaral se o třetí cenný kov pro českou výpravu po stříbru a zlatu kanoisty Martina Fuksy. Na pětistovce po bronzové medaili na letošním ME ukázal, že mu tato distance sedí. V polovině trati byl sice až sedmý, ale mohutným závěrem se v krajní první dráze posunul do čela.

Celkově získal svou čtrnáctou medaili na MS. V cíli si nemyslel, že to bude ta nejcennější. „Musím se na to podívat, protože jsem tu jízdu jako zlatou nevnímal. V cíli jsem myslel, že jsem druhý, třetí. Až po dvou, třech minutách, když jsem uviděl, že mě obrazovky zabírají, tak jsem si říkal, co se děje. Pak ségra Anička přiběhla za váhu s tím, že jsem vyhrál. Tak potom propukly emoce štěstí,“ řekl v nahrávce pro média.

V cíli se radoval, protože si byl jistý medailí. „Tam to bylo sice velmi těsné, ale ten čtvrtý už dostal přes vteřinu. Tak jsem si říkal třetí, možná druhý těsně před Španělem. Ale asi se mi podařilo i dobře kopnout a Maďara Vargu jsem zvládnul předjet,“ radoval se.

První dráha dnes nebyla ta nejvýhodnější, protože se musel potýkat s vlnami od rozjíždějících se lodí. Stejně jako soupeři se musel přizpůsobit chladnému a deštivému počasí. „Jel jsem ve šprajdě, to jsem tři roky závod nejel. Asi jsem taktiku udělal výtečně, a proto mi bude viset na krku, co mi bude,“ uvedl pětinásobný olympijský medailista.

Nejdůležitějším okamžikem poolympijské sezony pro něj bylo na narození syna Jonatána, který přišel na svět na začátku července. Ale i po sportovní stránce hodnotil sezonu dobře. Získal medaili na ME i MS a cenné kovy vybojoval i v závodech Světového poháru. „Asi jeden z nejúspěšnějších roků v kariéře. A ještě s tím, že jsme opravdu tomu tréninku nedali tolik jako loni,“ pochvaloval si.

Měl před sebou slavnostní vyhlášení a pak návrat domů. „Hlavně se těším na to, až uvidím ty dva roztomilé ksichtíky na letišti, Anežku a Jonatána. Až se s nimi budu moci pořádně potulit a budu moci zastávat roli tatínka,“ zasnil se.

Kanoistka Denisa Řáhová obsadila ve finále dvoustovky deváté místo. Do finále této olympijské disciplíny se dostala jako první Češka od roku 2017. Dopadla stejně jako na pětistovce, kde rovněž neporazila žádnou loď. „Určitě nechci být devátá ve finále, chtěla bych dojet někde víc vepředu v těch finále,“ řekla.

Byla ale ráda, že se dvakrát dostala do finále A. Na předchozích světových šampionátech ho nejela. „Já jsem určitě spokojená s tím, že jsem vyjela ta dvě finále. To je pro mě jeden ze splněných cílů. Ale dneska jak pršelo, byla zima, zatuhla jsem. Myslím, že jsem jela nejlíp, co to šlo. Příště pojedu líp,“ hodnotila svůj výkon.

Stříbrný deblkajak z mistrovství Evropy Jakub Špicar, Daniel Havel završil nevydařené vystoupení na tomto mistrovství světa až osmým místem ve finále B. Celkově tak obsadil 17. pozici.

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Miláně:

500 m:
Muži:
K1: 1. Dostál (ČR) 1:38,43, 2. Varga (Maď.) -0,09, 3. Graneri (Šp.) -0,62.
K2: 1. Kurucz, Nádas (Maď.) 1:28,28, 2. Ribeiro, Baptista (Portug.) -0,16, 3. Schopf, Lemke (Něm.) -0,66, ...finále B: 8. Špicar, Havel (ČR) 1:39,53.
C2: 1. Petrov, Štyl (Rus.) 1:39,63, 2. Jü Jüe-pin, Jü Čchen-wej (Čína) -0,97, 3. Kollár, Juhász (Maď.) -1,11, ...finále B: 5. Tettinger, Minařík (ČR) 1:49,80.

Ženy:
K2: 1. Klattová, Pulawská (Pol.) 1:41,34, 2. Harlenová, Drobotová (Austr.) -0,58, 3. Paszeková, Jagschová (Něm.) -1,85.
C4: 1. Maďarsko (Kissová, Nagyová, Opavszká, Csorbaová) 1:46,43, 2. Bělorusko -1,05, 3. Čína -1,07.

200 m:
K1: 1. Wang Nan (Čína) 41,46, 2. Ostermanová (Slovin.) -0,15, 3. Lewisová (Brit.) -0,20, ...finále B: 9. Sovová (ČR) 44,87.
C1: 1. Luzanová (Ukr.) 46,09, 2. Cirilová (Kuba) -0,18, 3. Šljapnikovová (Rus.) -0,50, ...9. Řáhová (ČR) -2,67.

14:04
C1 5000 m ženy, C1 5000 m muži, K1 5000 m ženy, K1 5000 m muži.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Everton vs. BrightonFotbal - 2. kolo - 24. 8. 2025:Everton vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
24. 8. 15:00
  • 3.13
  • 3.41
  • 2.41
Crystal Palace vs. NottinghamFotbal - 2. kolo - 24. 8. 2025:Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
24. 8. 15:00
  • 2.46
  • 3.36
  • 3.10
Hradec Kr. vs. OlomoucFotbal - 6. kolo - 24. 8. 2025:Hradec Kr. vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 8. 15:00
  • 2.22
  • 3.48
  • 3.05
Lorient vs. RennesFotbal - 2. kolo - 24. 8. 2025:Lorient vs. Rennes //www.idnes.cz/sport
24. 8. 15:00
  • 2.82
  • 3.38
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Haalandův bratranec ve Slavii? Trpišovský potvrdil jednání, dohoda zatím vázne

Pro fotbalové fanoušky jistě tuze zajímavé jméno. Pětadvacetiletý norský útočník Jonatan Braut Brunes, bratranec jistého Erlinga Brauta Haalanda, uvízl v přestupové síti pražské Slavie. „Levonohý, s...

24. srpna 2025  5:39,  aktualizováno  12:52

Šulc asistoval a Karabec gólem pečetil výhru Lyonu: Pomůže mi do budoucna

V prvním poločase asistoval u úvodní branky utkání Pavel Šulc, v závěru pak na konečných 3:0 zvyšoval Adam Karabec. Lyon i s přispěním dvou českých fotbalistů porazil ve 2. kole francouzské nejvyšší...

23. srpna 2025  23:10,  aktualizováno  24.8 12:51

Žižkov v pražském derby zdolal Slavii B, rozhodl střídající Ondrášek

Fotbalisté Žižkova v 7. kole druhé ligy udolali doma rezervu Slavie 1:0 a ve vyrovnané tabulce se posunuli na čtvrté místo. Pražské derby rozhodl pod televizní věží v 72. minutě střídající bývalý...

24. srpna 2025  12:49

Dvorníková s Břínkovou si na písku v Brně nečekaně zahrají o zlato

Plážové volejbalistky Valerie Dvorníková s Michaelou Břínkovou porazily v českém semifinále na turnaji Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně Annu Pospíšilovou s Danielou Mokrou po obratu 15:21,...

24. srpna 2025  12:25

Mohutným finišem ke zlatu. Kajakář Dostál obhájil světový titul na pětistovce

Kajakář Josef Dostál obhájil světový titul na trati 500 metrů. Na šampionátu v Miláně vyhrál o devět setin sekundy před mistrem Evropy Ádámem Vargou. V této disciplíně má páté světové zlato. Když v...

24. srpna 2025  11:07

Deset tisíc lajků a poběžím. Jak Velebu vyhecovali, aby pomohl k titulu

Konverzace zveřejněná na instagramovém profilu atletické Dukly Praha obsahovala jednoduchou otázku: „Za kolik lajků půjdeš s náma v Jablonci štafetu?“ A Jan Veleba, spoludržitel českého rekordu ve...

24. srpna 2025  11:01

Těžké chvíle pro Hradec, místo bodů sbírá spíše karty. Pomůže vysněná posila?

Mohou si stále dokola opakovat, že jde o začátek sezony a že se velmi brzy může všechno v dobré obrátit. Pokud ale fotbalisté Hradce Králové v nedělním 6. kole první ligy proti Olomouci neuspějí,...

24. srpna 2025  9:35

Zafeiris už se zase směje. A hraje. Bořil: Hlavou byl jinde, ale choval se normálně

Spíš chladný než vřelý potlesk. A místy dokonce nesmělý pískot. Zaznamenali jste, jak v sobotu fanoušci v Edenu vítali zpátky Christose Zafeirise? Proti Pardubicím (3:1) naskočil na posledních dvacet...

24. srpna 2025  9:28

Kalabiška kopal penaltu po 10 letech. Snad je vlastňák z derby zapomenutý, smál se

Vlastní gól z domácího derby proti Slovácku, kde strávil nejlepší fotbalová léta, je smazaný. Jako sváteční penaltový exekutor zajistil Jan Kalabiška fotbalistům Zlína vítězství nad Libercem (1:0),...

24. srpna 2025  8:59

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

24. srpna 2025  8:48

Fucsovics ovládl turnaj ve Winston-Salemu, Šnajderová slavila v Monterrey

Tenisový turnaj ve Winston-Salemu ovládl třiatřicetiletý Maďar Márton Fucsovics. Ve finále zvítězil 6:3, 7:6 nad Boticem van de Zandschulpem z Nizozemska a dočkal se třetího titulu, na tvrdém povrchu...

24. srpna 2025  8:24

Koller, průkopník padelu v Česku: V naší hale hrají třeba Eliáš nebo Mirai

Jeho nohy? Geniální. Nastřílely plno z 55 reprezentačních gólů, nikdo jich v českém dresu víc nedal. Ale Jan Koller teď zaměstnává ve sportu i ruce. Zamiloval si padel, je jeho ambasadorem i...

24. srpna 2025  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.