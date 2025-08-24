Po čtvrtém místě na kilometru získal olympijský vítěz Dostál na tomto mistrovství světa svou první medaili. Postaral se o třetí cenný kov pro českou výpravu po stříbru a zlatu kanoisty Martina Fuksy. Na pětistovce po bronzové medaili na letošním ME ukázal, že mu tato distance sedí. V polovině trati byl sice až sedmý, ale mohutným závěrem se v krajní první dráze posunul do čela.
Celkově získal svou čtrnáctou medaili na MS. V cíli si nemyslel, že to bude ta nejcennější. „Musím se na to podívat, protože jsem tu jízdu jako zlatou nevnímal. V cíli jsem myslel, že jsem druhý, třetí. Až po dvou, třech minutách, když jsem uviděl, že mě obrazovky zabírají, tak jsem si říkal, co se děje. Pak ségra Anička přiběhla za váhu s tím, že jsem vyhrál. Tak potom propukly emoce štěstí,“ řekl v nahrávce pro média.
V cíli se radoval, protože si byl jistý medailí. „Tam to bylo sice velmi těsné, ale ten čtvrtý už dostal přes vteřinu. Tak jsem si říkal třetí, možná druhý těsně před Španělem. Ale asi se mi podařilo i dobře kopnout a Maďara Vargu jsem zvládnul předjet,“ radoval se.
První dráha dnes nebyla ta nejvýhodnější, protože se musel potýkat s vlnami od rozjíždějících se lodí. Stejně jako soupeři se musel přizpůsobit chladnému a deštivému počasí. „Jel jsem ve šprajdě, to jsem tři roky závod nejel. Asi jsem taktiku udělal výtečně, a proto mi bude viset na krku, co mi bude,“ uvedl pětinásobný olympijský medailista.
Nejdůležitějším okamžikem poolympijské sezony pro něj bylo na narození syna Jonatána, který přišel na svět na začátku července. Ale i po sportovní stránce hodnotil sezonu dobře. Získal medaili na ME i MS a cenné kovy vybojoval i v závodech Světového poháru. „Asi jeden z nejúspěšnějších roků v kariéře. A ještě s tím, že jsme opravdu tomu tréninku nedali tolik jako loni,“ pochvaloval si.
Měl před sebou slavnostní vyhlášení a pak návrat domů. „Hlavně se těším na to, až uvidím ty dva roztomilé ksichtíky na letišti, Anežku a Jonatána. Až se s nimi budu moci pořádně potulit a budu moci zastávat roli tatínka,“ zasnil se.
Kanoistka Denisa Řáhová obsadila ve finále dvoustovky deváté místo. Do finále této olympijské disciplíny se dostala jako první Češka od roku 2017. Dopadla stejně jako na pětistovce, kde rovněž neporazila žádnou loď. „Určitě nechci být devátá ve finále, chtěla bych dojet někde víc vepředu v těch finále,“ řekla.
Byla ale ráda, že se dvakrát dostala do finále A. Na předchozích světových šampionátech ho nejela. „Já jsem určitě spokojená s tím, že jsem vyjela ta dvě finále. To je pro mě jeden ze splněných cílů. Ale dneska jak pršelo, byla zima, zatuhla jsem. Myslím, že jsem jela nejlíp, co to šlo. Příště pojedu líp,“ hodnotila svůj výkon.
Stříbrný deblkajak z mistrovství Evropy Jakub Špicar, Daniel Havel završil nevydařené vystoupení na tomto mistrovství světa až osmým místem ve finále B. Celkově tak obsadil 17. pozici.
