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Kajakář Dostál ovládl semifinále na kilometrové trati, na ME pojede o medaile

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  12:35
Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Olympijský šampion z Paříže v portugalském Montemoru-o-Velho vyhrál své semifinále a poprvé v sezoně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaili.

Kajakář Josef Dostál v semifinále mistrovství světa v Miláně. | foto: Kanoe.cz/Barbora Reichová

Finále si z českých reprezentantů vyjeli také kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Vorel na pětistovce.

Ve Světovém poháru se Dostál ani v jednom ze dvou letošních závodů na kilometru do finále A neprosadil. Na ME sice ve čtvrtek nedosáhl na přímý postup, ale v semifinále byl nejrychlejší zhruba o čtyři desetiny sekundy před Slovákem Samuelem Balážem. Po čtvrtečním postupu na pětistovce si v Portugalsku vybojoval druhé finále.

V polovině semifinále byl Dostál předposlední, ale pak se posunul do čela. „Když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, což jsem od něj očekával, tak jsem využil toho, že jsem si sedl na vlnu a odpočíval jsem téměř tři čtvrtě závodu. Pak jsem to tam poslal do poslední třístovky,“ přiblížil v nahrávce pro média taktiku.

Přiznal, že je pro něj obtížné závodit patnáctou sezonu ve světové špičce. „Prostě se mi nechce do té bolesti tolik jako dřív. Dřív jsem se dokázal hecnout hodně na jeden závod za sezonu. Teď, jak jich máme hodně, je to hrozný. Nicméně postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl. A tam se poperu o co nejlepší umístění,“ prohlásil.

Vyjádřil obdiv reprezentačnímu kolegovi Martinu Fuksovi, který od začátku sezony dominuje kanoistům. A to necelý týden před prvním SP zaběhl v Praze maraton pod tři hodiny. „Nechápu, jak to Martin dělá, protože to je extrém nejenom v české reprezentaci, ale celosvětový. Nechápu, kde se v něm berou ty síly. Já bych byl hrozně rád, kdybych to dokázal, ale prostě to nejde,“ doplnil Dostál.

Druhé finále si zajistila i Řáhová, která po čtvrtečním postupu na pětistovce uspěla i na dvoustovce, což je pro kanoistky olympijská trať. V semifinále skončila na poslední postupové třetí příčce. „Jsem spokojená. Já jsem se fakt lekla, když jsme dojela. Viděla jsem, že to bude boj o to třetí místo, byly jsme tam všechny nastejno. Naštěstí to klaplo,“ řekla.

Ze třetího místa se do finále probojoval také mužský čtyřkajak na olympijské pětistovce. Havel a Špicar budou v této posádce obhajovat stříbro. Místo Michala Kulicha a Radka Šloufa mají nyní v lodi Sobíška a Vorla.

Už ve čtvrtečních rozjížďkách si přímý postup do finále zajistili také kanoista Martin Fuksa na pětistovce i kilometru a kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce. Dalších pět českých lodí bude bojovat o postup v odpoledním semifinálovém bloku, který začne v 16:00 SELČ.

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