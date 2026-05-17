Kajakář Dostál obsadil na SP v Brandenburgu šestou pozici na pětistovce

  11:56
Kajakář Josef Dostál skončil na Světovém poháru v Brandenburgu šestý v závodě na 500 metrů. Na rozdíl od minulého týdne, kdy dojel v Szegedu třetí, tak mistr světa v této disciplíně na medaili nedosáhl. Za třetím Bence Nádasem z Maďarska Dostál zaostal o tři desetiny sekundy. Ve finále olympijské pětistovky obsadili shodně sedmou příčku Martin a Petr Fuksovi na deblkanoi i Jakub Špicar s Danielem Havlem na deblkajaku.

Kajakář Josef Dostál | foto: Kanoe.cz/Barbora Reichová

Olympijský vítěz Dostál od závodů v Szegedu bojuje s nachlazením. V Brandenburgu proto vypustil rozjížďku na kilometru, aby se koncentroval na poloviční trať, kde může rovněž sbírat body do olympijského žebříčku. Ve finiši pěti závodníků o druhé místo byl nejpomalejší.

„Závod byl poznamenaný rýmou, kterou mám. Je to velmi vyrovnané, na medaili mi chyběly tři desetiny, to je metr, metr a půl. Šesté místo je špatné směrem ke kvalifikaci do Los Angeles. Doufám, že to bude ten výsledek, který se bude škrtat,“ uvedl Dostál v nahrávce pro média.

Fuksa na SP v Brandenburgu kraloval, Dostálovi se na kilometru nedařilo

Do olympijského žebříčku se počítá osm nejlepších z deseti závodů, přičemž jednotlivci napříč disciplínami sbírají body pro svou zemi. Nedělní závod o více než sekundu vyhrál Australan Thomas Green, který tak navázal na týden starý úspěch krajana Jeana Van der Westhuyzena.

Olympijský šampion Fuksa se po vítězství na kilometru dostal i na druhém SP do finále také s bratrem Petrem na deblkanoi. V závodě na 500 m skončili o příčku hůře než před týdnem v Szegedu. Na vítězné Španěly Daniela Grijalbu a Adriana Sieira ztratili 1,93 sekundy. Do olympijského rankingu si zapíšou body za pátou příčku, protože se hodnotí vždy nejlepší loď a před nimi byly dvě španělské a dvě ruské posádky.

Úřadující vicemistři Evropy Špicar a Havel napravili nezdar z minulého týdne, kdy v Szegedu jeli na deblkajaku až finále C. Tentokrát se dostali do boje o medaile, své semifinále dokonce vyhráli. Ve finále už na nejlepší nestačili a porazili dvě lodě. Vítězní Maďaři Levente Kurucz a Bence Fodor byli zhruba o dvě sekundy rychlejší.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

