Malá v létě zamířila do Storhamaru poté, co její předchozí zaměstnavatel Ludwigsburg vyhlásil insolvenci. „Tak nějak jsem cítila, že to v Norsku bude jen na jednu sezonu, že to nebude místo pro mě. Jsem nesmírně ráda, že mohu přestoupit do klubu, který hraje Ligu mistryň a hraje top v rumunské lize,“ pochvalovala si Malá.
Bistrita obsadila v minulém ročníku rumunské ligy třetí místo, v aktuální sezoně jí patří druhá příčka. „S Glorií jsme laškovali už v létě před přestupem do Storhamaru. Jsem ráda, že to tentokrát vyšlo. Kvalita tam je super,“ podotkla Malá.
Během letní pauzy se opora české reprezentace vdala a nové angažmá řešila i s manželem. „Rozhodovali jsme se ve dvou. Hledali jsme místo, kde můžeme být s manželem a realizovat se oba. Skloubit naše životy dohromady jako v Německu. To také stálo za rozhodnutím se přesunout právě do Rumunska,“ dodala Malá.
Píseckou rodačku čeká páté zahraniční angažmá. Po odchodu z pražské Slavie strávila sezonu 2016/17 v německém Oldensburgu a do roku 2021 pak byla hráčkou klubu Issy Paris Hand. Následně zamířila do německého Bietigheimu, jenž se později přejmenoval na Ludwisburg.
Malá v uplynulých dnech startovala s českou reprezentací na mistrovství světa. S národním týmem skončila v osmifinálové fázi a celkově na 18. místě z 32 účastníků závěrečného turnaje.