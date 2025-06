Pětadvacetiletá Kousková přijela na turnaj nižší Access Series čerstvě ověnčena tituly z turnajů elitní LET v Évianu a na Tenerife a po úvodních dvou kolech se shodně držela na druhé místě. Dnes zahrála svůj nejhorší výsledek, dvě rány nad normu, a turnaj zakončila v paru.

„Jsem moc ráda, jak jsem to tady zvládla, protože to byl turnaj trošku navíc. Důležité bylo vyzkoušet si českou trávu s ohledem na příští týden,“ řekla Kousková České televizi s narážkou na blížící se turnaj Ladies European Tour v Berouně.

Kousková, která před čtyřmi lety turnaj Czech Ladies Challenge vyhrála, dnes zahrála jedno birdie a tři bogey.

„Mám radost z toho, že to bylo takhle blizounko, o jednu ránu. Hra byla dobrá, dneska tam pár chyb bylo, ale hlavně jsem se trápila na greenu a vlastně jsem si to tam nechala sama. Trochu mě to mrzí, protože i na posledním greenu byla pořád šance jít do rozehrávky (o vítězství),“ dodala.

Do první desítky se dostala ještě osmá amatérka Lucie Váchová, jež za profesionálkou Kouskovou zaostala o jeden úder. Se skóre +3 obsadila dělenou 14. pozici další česká amatérka Natálie Saint Germain.

Z vítězství se radovala Kongová, jež v rozstřelu předčila Angličanku Gemmu Clewsovou, Australanku Justice Bosiovou a Rakušanku Katharinu Mühlbauerovou.