„Řídím se svým pocitem,“ uvedla olympijská vítězka ze závodu na 1000 metrů z letošních her v Miláně. „Jestli končím kariéru? To zní příliš definitivně,“ dodala sportovkyně, která je s více než šesti miliony sledujících hvězdou Instagramu. V této oblasti se hodlá také v nejbližší budoucnosti realizovat, protože se chce mimo jiné věnovat produkci videí na sociálních sítích.
|
Fotbal pro dobrou věc. Leerdamová se v LA zapojila do charitativního turnaje
Nechci si dveře k tomu, co tolik miluju, tedy rychlobruslení, úplně zavírat. Ale jedno vím jistě, v téhle sezoně nenastoupím. Na ledě mě neuvidíte,“ řekla nizozemská rychlobruslařka.
Leerdamová, přítelkyně amerického influencera a boxera Jakea Paula, na letošní olympiádě získala vedle zlata na kilometru také stříbro na pětistovce. Před čtyřmi lety v Pekingu byla na trati 1000 metrů druhá a ze stejné disciplíny má dva tituly mistryně světa a tři z evropského šampionátu. Před čtyřmi lety ovládla i sprinterské MS v Hamaru.