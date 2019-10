Šéf RUSADA čeká za manipulování dat přísné tresty pro ruský sport

Komise WADA poskytnutá vysvětlení a důkazy zhodnotí a předloží svá doporučení výkonnému výboru. Ten se jimi bude zabývat na zasedání 4. listopadu v Polsku.

„Jak WADA rozhodne? Bude to přísné. Tohle je případ recidivy, jde o opakované užití stejných metod. Je to obrovský problém a upřímně řečeno jsme ho mohli čekat,“ řekl Ganus agentuře AP. „Pokud ruské sportovní úřady nedokážou předložit odpovědi, a já si ani neumím představit, jaké by ty odpovědi mohly být, předpokládám hodně přísné rozhodnutí,“ dodal.

Ruský dopingový skandál Vývoj kauzy přehledně

WADA získala data z moskevské laboratoře po delších průtazích na začátku tohoto roku. Jejich přezkoumání ale naznačilo, že s nimi bylo manipulováno a části souborů byly smazány. Pokud WADA rozhodne, že jde o další ruský pokus o krytí dopingu, mohou následovat tvrdší sankce než v minulosti. A to i vzhledem k tomu, že k manipulaci došlo v době, kdy byla data pod kontrolou státních úřadů.

Prvním krokem nejspíš bude nová suspendace RUSADA. „To bude znamenat významné restrikce pro sportovce, pro celou samosprávu sportu, omezení pořadatelství soutěží na ruském území,“ vypočítal Ganus. „Nejhorší je, že už to takhle trvá pět let a ještě dlouho to bude pokračovat,“ řekl. Dodal, že se současnou aférou nemá RUSADA nic společného, protože k zapečetěným datům v laboratoři neměla přístup.

Další sankce mohou skončit i vyloučením Ruska z olympijských her, zatím ale není jasné, jak by se k takovému postupu postavil Mezinárodní olympijský výbor.