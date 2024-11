O druhou medaili pro českou výpravu se na akci pro boxery do 19 let postaral Adam Kaňa, který v kategorii do 80 kg postoupil do semifinále a v něm prohrál na body s Lotyšem Nikitou Prohovskisem.

Boxerka Stella Blažková se raduje z vítězství:

Na šampionátu v USA se představilo celkem devět českých reprezentantů, vedle medailistů ještě Julie Poledníková, Viktorie Jílková, Ondřej Tomáš, Šimon Šeděnka, Šimon Stojka, Maxim Vaněček a Martin František Rusňák.