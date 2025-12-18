Devatenáctiletá Zelingrová a o dva roky starší Chabičovský budou moci napodobit Tomáše a Zuzanu Paulovy, kteří v roce 2022 v Pekingu obsadili při české olympijské premiéře curlingu v mixu šesté místo. V Itálii bude také startovat mužský tým Lukáše Klímy, jenž si účast zajistil už na dubnovém mistrovství světa. Ženy se skipkou Hanou Synáčkovou minulý týden v Kelowně neuspěly v kvalifikaci.
„Jsme moc hrdí, ale myslím, že nám to ještě úplně nedošlo. Možná po pár hodinách,“ citoval Chabičovského web mezinárodní curlingové federace. „Vypadá to, že když na tom záleží nejvíc, tak předvedeme ten nejlepší výkon. Čím víc je toho ve hře, čím víc je člověk nervóznější, tím lépe hrajeme,“ dodal. Jeho spoluhráčka neskrývala nadšení: „Je to skvělé, úžasné. Jsem prostě šťastná,“ uvedla Zelingrová.
Na turnaji v Kanadě vyhráli Zelingrová a Chabičovský skupinu A poté, co v závěrečném utkání základní části zdolali 9:3 dosud neporažený korejský pár Kim Son-jong, Čong Jong-sok.
Ve finále nadstavby se Češi střetli s největším papírovým favoritem kvalifikace, bronzovými medailisty z MS Tahli Gillovou a Deanem Hewittem, kteří měli ve skupině B také bilanci 6-1. V dramatickém duelu vedli čeští curleři po pátém endu 5:2, ale Australané srovnali a rozhodoval až poslední kámen zápasu v osmém endu, který Zelingrová poslala nejblíž středu.
O druhé postupové místo budou Australané bojovat s Koreou, jež v duelu týmů z druhých míst porazila 7:3 Čínu. Již jistými účastníky olympijského turnaje jsou také pořadatelská Itálie, Estonsko, Švédsko, Británie, Norsko, Kanada, Švýcarsko a USA.
Olympijská kvalifikace smíšených dvojic v curlingu
Kelowna (Kanada)
Česko - Korea 9:3
Play off - finále