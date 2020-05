Korejské judo se kvůli sexuálnímu napadení zřeklo mistra světa

Ještě před případným odsouzením zakázal korejský svaz Wang Ki-čchonovi působit v judu a ukončil tak jeho kariéru. Bývalá světová jednička v kategorii do 73 kg se nicméně na turnajích neobjevovala už od roku 2016.

Wang Ki-čchon měl potíže se zákonem i dříve. V roce 2009 byl zadržen za to, že údajně při potyčce v nočním klubu uhodil ženu. Případ skončil mimosoudní dohodou. Před šesti lety zase mistr světa z let 2007 a 2009 a stříbrný medailista z OH v Pekingu 2008 musel na osm dnů do vojenské věznice za to, že během výcvikového kempu používal mobilní telefon.

Minulý týden byl kvůli sexuálnímu obtěžování odsouzen k pokutě a návštěvám terapeuta korejský rychlobruslař na krátké dráze Lim Hjo-čun. Šestinásobný mistr světa a olympijský vítěz na 1 500 metrů z Pchjongčchangu stáhl reprezentačnímu kolegovi před ostatními v tréninkovém centru kalhoty.