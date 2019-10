Judisté Petřikov a Pulkrábek prohráli v Abú Zabí první zápas

Třiatřicetiletý Petřikov ztratil vyrovnaný zápas se Šeršanem půl minuty před koncem. Pulkrábek v nejnižší váhové kategorii sice nad Abuladzem vedl na wazari, ale soupeř dokázal srovnat a v prodloužení českého judistu vyřadil.



Na předposledním letošním Grand Slamu nastoupí ještě tři čeští reprezentanti. V pátek čeká Jaromíra Musila soutěž do 81 kg, v sobotu se v kategorii do 90 kg v Abú Zabí představí Jiří Petr a David Klammert. Mistr světa Lukáš Krpálek má podle svazového webu soutěžní přestávku pravděpodobně až do prosincového turnaje Masters.