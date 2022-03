Rusové a Bělorusové nebudou posílat své judisty na mezinárodní soutěže

O stažení svých judistů informovala ruská federace s tím, že by kvůli válce na Ukrajině také měli problémy získat víza do řady zemí. Pro Rusy je kvůli sankcím velmi obtížné vycestovat do zahraničí. „Za současných okolností je velmi obtížný přístup národního týmu do většiny zemí, kde se budou pořádat mezinárodní soutěže. Navíc má Ruská judistická federace důvod se obávat o bezpečnost ruských sportovců,“ uvedli ruští funkcionáři na svazovém webu. O neúčasti svých judistů informoval také běloruský svaz.

IJF informaci potvrdila na svých internetových stránkách. „S okamžitou platností se nebudou ruští a běloruští sportovci účastnit turnajů IJF a EJU,“ napsala.

Ruská strana zdůraznila, že ze strany mezinárodní a evropské federace její judisté vyloučeni nebyli. IJF rozhodnutí povolit jim účast pod neutrální vlajkou před dvěma týdny obhajovala. „Vzhledem k tomu, že sportovní události a sport obecně celosvětově propaguje mír a solidaritu, myslíme si, že sportovci, kteří se účastní mezinárodních soutěží, propagují mír a mezinárodní solidaritu. Z tohoto pohledu globální rozhodnutí potrestat všechny ruské sportovce není obhajitelné bez ohledu na různé názory, kteří mnozí vyjádřili,“ napsala tehdy.

Kvůli okupaci Ukrajiny IJF pouze zrušila své akce naplánované do Ruska a zbavila ruského prezidenta Vladimira Putina pozice čestného prezidenta a ambasadora. Pokud současný postoj ruské a běloruské federace zůstane zachován, přijdou jejich judisté o jarní mistrovství Evropy v Sofii i říjnové mistrovství světa v Taškentu.