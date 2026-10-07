Zachová se popere o první světovou medaili, v Baku ji čeká souboj o bronz

Finálový blok začne v 16:00 SELČ. Duel Zachové o třetí místo proti Maďarce Anně Krizaové je naplánovaný jako první.
Šestadvacetiletá Zachová na ipon porazila jedenadvacetiletou Leu Wyssovou z Lichtenštejnska, Španělku Lauru Vazquezovou a letošní vicemistryni Evropy Francouzku Manon Deketerovou.
Nad její síly byla až Van Lieshoutová, kterou zdolala na cestě za titulem na ME v letech 2024 a 2025. Tentokrát se proti ní bodově neprosadila, naopak soupeřka zaznamenala jedno juko. „Tam jsem prostě zaspala, ona to dobře trefila. Samozřejmě mě to mrzí, ale tak to prostě je a já chci pořád bojovat o medaili. Pořád je šance,“ řekla Zachová Radiožurnálu Sport.
Naději si udržela výhrou nad světovou osmičkou Boldovou, kterou porazila díky jedinému juku. „My se moc dobře známe. Věděla jsem, že se bude prát takhle silově. Já teda nevím, na co jsem ji na to juko hodila, ale bylo to tak, jak jsem čekala,“ popsala Zachová.
Zvládla náročný program, protože absolvovala tři zápasy během jediné hodiny. „Když jsme šli opravy, tak jsem říkala trenérovi, že to jde jak na běžícím pásu, že nechtějí, abychom vychladly. Jsem ráda, že se to povedlo,“ dodala svěřenkyně Jiřího Štěpána.
V Baku skončí nejhůře pátá, takže zaznamená svůj nejlepší výsledek na MS. Tím je dosud sedmá příčka z roku 2022, na dalších třech MS byla nejdál ve druhém kole. Světovou medaili může získat jako druhá česká judistka v historii. Mezi ženami se dosud na pódium dostala jen Michaela Vernerová, která byla v roce 1999 třetí v kategorii do 57 kg.
Zachové stojí v cestě třiadvacetiletá Krizaová, která loni získala bronz na ME do 23 let. Na tomto MS se blýskla čtvrtfinálovou výhrou nad olympijskou vítězkou z Tokia 2021 a šestinásobnou mistryní světa Francouzkou Clarisse Agbegnenouovou.