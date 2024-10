Judistka Skalská získala bronz na juniorském mistrovství světa

Dvacetiletá Skalská před měsícem získala bronz na juniorském mistrovství Evropy v Tallinnu. Na MS v Tádžikistánu si poradila i s juniorskou evropskou šampionkou Sarou-Joy Bauerovou, kterou vyřadila ve druhém zápase. Ve čtvrtfinále česká reprezentantka porazila Italku Saru Corbovou a postoupila do boje o medaile. V semifinále sice prohrála s pozdější vítězkou Melkií Auchecorneovou z Francie, ale duel o bronz proti indické judistce Himanši Tokasové zvládla.

Skalská tak navázala na dva roky starý úspěch Adama Kopeckého, jenž skončil na juniorském MS rovněž třetí. Vedle toho má Česko z této akce ve sbírce tituly pozdějšího dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka z let 2008 a 2009 a bronzy Vernerové, Tomáše Mužíka a Daniela Pochopa.

V sobotu zasáhnou do bojů na MS v Dušanbe zbývající čeští reprezentanti - Marie Košnarová (do 78 kg) a František Lhotzký (do 100 kg).