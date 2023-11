Na ME bude startovat sedm českých judistů, nakonec se zúčastní i Krpálek

Nominace Česka na ME v judu Muži: Adam Kopecký, Jan Svoboda (oba do 81 kg), David Klammert (do 90 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg). Ženy: Tereza Bodnárová (do 48 kg), Renata Zachová, Věra Zemanová (obě do 63 kg).