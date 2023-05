Rinerův famózní návrat na MS. Po šestileté odmlce vybojoval zlato

Čtyřiatřicetiletý Riner byl na MS poprvé od roku 2017, kdy vybojoval jubilejní desáté zlato. O říjnový šampionát v Taškentu přišel kvůli zranění kotníku a na tatami se vrátil letos v únoru vítězstvím na Grand Slamu v Paříži.

„Už je to dlouho, co jsem neslyšel Marseillaisu na světovém pódiu. Je to hezký pocit. Nebyl to lehký den, myslím ale, že to byl jeden z nejlepších dnů mé kariéry,“ uvedl Riner, jenž musel na cestě ke zlatu přeprat šest soupeřů.

Vrcholem kariéry více než dvoumetrového judisty mají být příští rok domácí olympijské hry v Paříži. Dosud pod pěti kruhy Riner získal tři zlaté a dvě bronzové medaile, je také pětinásobným mistrem Evropy.