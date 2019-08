Judista Petřikov na MS vypadl v druhém kole se světovou dvojkou

S druhým mužem světového žebříčku Petřikov prohrával na wazari. Snahu o vyrovnání v závěru soupeř využil k rozhodujícímu chvatu, kterým ukončil účinkování třiatřicetiletého českého judisty na světových šampionátech.



Petřikov startoval na MS podesáté a dopředu avizoval, že je to jeho poslední světový šampionát. Jeho nejlepším výsledkem zůstalo páté místo z předloňského turnaje v Budapešti, kdy ještě soutěžil ve váze do 60 kg. Po přestupu do šestašedesátky byl loni v Baku devátý.

Na šampionátu nastoupí ještě pět Čechů, největší medailové šance se přisuzují olympijskému vítězi Lukáši Krpálkovi v kategorii nad 100 kg. Ta je na programu v sobotu. Turnaj v kolébce juda je generálkou na olympijské hry, které se za rok uskuteční právě v hale Budókan.