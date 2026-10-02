Na své první seznámení se seniorským šampionátem si pamatuje velmi dobře, přestože od něj uběhlo už sedmnáct let. Tehdy přišel na tatami v Rotterdamu jako juniorský světový šampion, rychle však poznal, že s čím dosud vítězil, mu mezi elitou nepomůže.
„Vypadl jsem tehdy hned v prvním kole. Přitom jsem měl pocit, že bych mohl ten zápas vyhrát, měl jsem ho pod kontrolou. Jenže pak jsem upadl, a už to nezachránil,“ loví z paměti. „Nemám na to moc dobré vzpomínky, ale vlastně to byl dobrý vstup do elitní kategorie, protože jsem hned viděl, že se musím prát jinak než mezi juniory.“
Český tým na MS
Tereza Bodnárová (do 52 kg): zápasový den 5. 10.
Chusniddin Karimov (do 73 kg): 6. 10.
Renata Zachová (do 63 kg):
David Klammert a Adam Kopecký (do 90 kg): 8. 10.
Lukáš Krpálek (nad 100 kg):
Teď odjíždí do Baku jako dvojnásobný světový (i olympijský) šampion. Z jeho celkově pěti světových medailí, je však pouze jediná z kategorie nad 100 kg – zlato z roku 2019. I svůj poslední cenný kov, stříbro z před tří let, získal v polotěžké váze.
Od té doby už napevno zakotvil v těžké váze, určitě by se tak od pětatřicetiletého matadora slušelo, aby po delší odmlce přidal další cenný kov.
Povzbuzením mu může být, že letos bojoval ve finále evropského šampionátu (poprvé po osmi letech), a velkou motivací to, že výsledky mistrovství světa se počítají do olympijské kvalifikace.
„Chtěl bych do ní získat co nejvíc bodů. Příprava byla dobrá, teď to jen zúročit,“ říká odhodlaně.
|
Věřím, že to soupeři vrátím, říká Krpálek po stříbru. A teď za olympijským snem
Netradičně zatím letos ani část přípravy nestrávil v Japonsku, naopak cestoval po Evropě. Na kempu v Bratislavě se potkal se svými „ne-oblíbenými soupeři“, jak říká, Ušangim Kokaurim i Kananem Nasibovem. Oba nastoupí na nadcházejícím šampionátu jako domácí favorité, střetnutí s nimi v rámci tréninku tak bylo obzvlášť cenné.
„Nasibov má asi 180 kilo, takže jsem rád, že jsem se s ním mohl trošku potahat. Byla to super příprava, kdybychom na sebe měli narazit v Baku,“ uvědomuje si Krpálek.
Do olympijské kvalifikace vkročil úspěšně: pátým a třetím místem z prestižních klání v Ulánbátaru a v Číně, přední umístění na mistrovství světa by mu mohlo dodat ještě o něco víc klidu. „Bodů je potřeba hodně a kvalifikace uteče strašně rychle. Ale musíme to brát krok za krokem. Zatím nemá smysl ty body nějak přepočítávat.“
Dobře ví, o čem mluví. Vždyť absolvuje svůj už pátý olympijský cyklus. A právě vidina páté účasti na olympijských hrách ho žene dál a motivuje k tomu, aby i sedmnáct let po své premiéře mezi elitou dával do přípravy úplně všechno.
|
Ze čtyř zápasů jediná prohra. Krpálek vybojoval na Grand Prix v Číně bronz
Zároveň už ale Krpálek ví, že do olympijského Los Angeles za dva roky určitě nepojede společně s Davidem Klammertem. Dlouholetý reprezentační souputník, který závodí v kategorii do 90 kg, se ve dvaatřiceti letech rozhodl aktivní kariéru ukončit. Šampionát v Baku tak bude jeho rozlučkovým kláním.
„Absolvovali jsme spolu spoustu turnajů, ale věk nezastavíš. Taky mě to jednou čeká,“ říká chápavě Krpálek.
„Věřím, že vědomí toho, že je to můj poslední turnaj, mě nakopne. Je to přece moje poslední šance dojít si pro pořádný výsledek! Se svým maximem z mistrovství světa, kterým je deváté místo, totiž rozhodně spokojený nejsem…“ burcuje Klammert.
A je jasné, kdo ho bude v jeho poslední den na tatami podporovat z tribun. „Moc držím Klamošovi palce, aby byl co nejúspěšnější!“ potvrzuje Krpálek.