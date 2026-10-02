Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nemá smyl počítat body, říká Krpálek o cestě na OH. V Baku se rozloučí s parťákem

Alžběta Marešová
  15:11
Z filmu Jemný rváč

Z filmu Jemný rváč | foto: CinemArt

Lukáš Krpálek přichází k zápasu o zlato v kategorii 100+ na mistrovství Evropy.
Jedním z hvězdných návštěvníků byl judista Lukáš Krpálek.
Z filmu Jemný rváč
Z filmu Jemný rváč
39 fotografií
Když poprvé startoval na mistrovství světa v roce 2009, jeho nynější reprezentační kolega Adam Kopecký jako šestiletý teprve s judem začínal. Po téměř dvou dekádách se Lukáš Krpálek chystá na svůj čtrnáctý světový šampionát, cíl se mu ale nemění: „Podat maximální výkon,“ hlásí před odletem do ázerbájdžánského Baku.

Na své první seznámení se seniorským šampionátem si pamatuje velmi dobře, přestože od něj uběhlo už sedmnáct let. Tehdy přišel na tatami v Rotterdamu jako juniorský světový šampion, rychle však poznal, že s čím dosud vítězil, mu mezi elitou nepomůže.

„Vypadl jsem tehdy hned v prvním kole. Přitom jsem měl pocit, že bych mohl ten zápas vyhrát, měl jsem ho pod kontrolou. Jenže pak jsem upadl, a už to nezachránil,“ loví z paměti. „Nemám na to moc dobré vzpomínky, ale vlastně to byl dobrý vstup do elitní kategorie, protože jsem hned viděl, že se musím prát jinak než mezi juniory.“

Český tým na MS

Tereza Bodnárová (do 52 kg): zápasový den 5. 10.

Chusniddin Karimov (do 73 kg): 6. 10.

Renata Zachová (do 63 kg):
7. 10.

David Klammert a Adam Kopecký (do 90 kg): 8. 10.

Lukáš Krpálek (nad 100 kg):
10. 10.

Teď odjíždí do Baku jako dvojnásobný světový (i olympijský) šampion. Z jeho celkově pěti světových medailí, je však pouze jediná z kategorie nad 100 kg – zlato z roku 2019. I svůj poslední cenný kov, stříbro z před tří let, získal v polotěžké váze.

Od té doby už napevno zakotvil v těžké váze, určitě by se tak od pětatřicetiletého matadora slušelo, aby po delší odmlce přidal další cenný kov.

Povzbuzením mu může být, že letos bojoval ve finále evropského šampionátu (poprvé po osmi letech), a velkou motivací to, že výsledky mistrovství světa se počítají do olympijské kvalifikace.

„Chtěl bych do ní získat co nejvíc bodů. Příprava byla dobrá, teď to jen zúročit,“ říká odhodlaně.

Věřím, že to soupeři vrátím, říká Krpálek po stříbru. A teď za olympijským snem

Netradičně zatím letos ani část přípravy nestrávil v Japonsku, naopak cestoval po Evropě. Na kempu v Bratislavě se potkal se svými „ne-oblíbenými soupeři“, jak říká, Ušangim Kokaurim i Kananem Nasibovem. Oba nastoupí na nadcházejícím šampionátu jako domácí favorité, střetnutí s nimi v rámci tréninku tak bylo obzvlášť cenné.

„Nasibov má asi 180 kilo, takže jsem rád, že jsem se s ním mohl trošku potahat. Byla to super příprava, kdybychom na sebe měli narazit v Baku,“ uvědomuje si Krpálek.

Do olympijské kvalifikace vkročil úspěšně: pátým a třetím místem z prestižních klání v Ulánbátaru a v Číně, přední umístění na mistrovství světa by mu mohlo dodat ještě o něco víc klidu. „Bodů je potřeba hodně a kvalifikace uteče strašně rychle. Ale musíme to brát krok za krokem. Zatím nemá smysl ty body nějak přepočítávat.“

Dobře ví, o čem mluví. Vždyť absolvuje svůj už pátý olympijský cyklus. A právě vidina páté účasti na olympijských hrách ho žene dál a motivuje k tomu, aby i sedmnáct let po své premiéře mezi elitou dával do přípravy úplně všechno.

Ze čtyř zápasů jediná prohra. Krpálek vybojoval na Grand Prix v Číně bronz

Zároveň už ale Krpálek ví, že do olympijského Los Angeles za dva roky určitě nepojede společně s Davidem Klammertem. Dlouholetý reprezentační souputník, který závodí v kategorii do 90 kg, se ve dvaatřiceti letech rozhodl aktivní kariéru ukončit. Šampionát v Baku tak bude jeho rozlučkovým kláním.

„Absolvovali jsme spolu spoustu turnajů, ale věk nezastavíš. Taky mě to jednou čeká,“ říká chápavě Krpálek.

„Věřím, že vědomí toho, že je to můj poslední turnaj, mě nakopne. Je to přece moje poslední šance dojít si pro pořádný výsledek! Se svým maximem z mistrovství světa, kterým je deváté místo, totiž rozhodně spokojený nejsem…“ burcuje Klammert.

A je jasné, kdo ho bude v jeho poslední den na tatami podporovat z tribun. „Moc držím Klamošovi palce, aby byl co nejúspěšnější!“ potvrzuje Krpálek.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Olomouc vs. ŽilinaFotbal - - 2. 10. 2026:Olomouc vs. Žilina //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 20.00
  • 60.00
Kazachstán vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 2. 10. 2026:Kazachstán vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
2. 10. 16:00
  • 1.97
  • 3.09
  • 4.73
Karviná vs. RzeszówFotbal - - 2. 10. 2026:Karviná vs. Rzeszów //www.idnes.cz/sport
2. 10. 16:00
  • 1.77
  • 3.92
  • 3.43
Třinec vs. LitvínovHokej - 7. kolo - 2. 10. 2026:Třinec vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
2. 10. 17:00
  • 1.52
  • 4.86
  • 5.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Odteď jsem Mrs. Choupenitch. Mistryně Evropy Seemanová si vzala mistra světa

Barbora Seemanová po svém výkonu v semifinále dvoustovky volným způsobem.

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na instagramu.

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Höjlund napodobil Ronaldovu oslavu, po zápase strčil do portugalského trenéra

Dánský útočník Rasmus H&#248;jlund během duelu Ligy národů mezi Dánskem a...

Zápas Ligy národů mezi Dánskem a Portugalskem (2:4) přinesl kromě šesti branek i několik zajímavých příběhů. V hlavních rolích byli dánský útočník Rasmus Höjlund a portugalský kouč Jorge Jesus.

2. října 2026  14:44

Očekávaná obrana. Manchester City se nesmířil s obviněními a odvolal se

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví se spoluhráči po přezkoumání...

Manchester City se odvolal proti závěrům nezávislé komise, která shledala klub vinným ze závažného porušení finančních pravidel fotbalové Premier League. Desetinásobný anglický šampion nadále trvá na...

2. října 2026  14:30

Mbappé kvůli zranění opustil reprezentaci, pak ale vyrazil do klubu. Fanoušci zuří

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé před několika dny předčasně opustil sraz francouzské reprezentace kvůli zranění. Místo odpočinku však vyrazil za noční zábavou, což mezi některými fanoušky vyvolalo rozruch.

2. října 2026  13:54

Ale ne, už zase? Barkov se vztekal, Florida se strachuje. Hrozí další zranění kolene

Finský útočník Aleksandr Barkov v akci proti San Jose.

Hned věděl, že je něco v nepořádku. Využil blízkosti dvířek v mantinelu a zamířil hned do kabiny. Kamery ještě zastihly, jak cestou vztekle zahodil rukavici. Copak se lze Aleksandru Barkovovi divit?...

2. října 2026  13:48

Nosková i Muchová v Pekingu prošly do 3. kola, Fruhvirtová skončila ve třech setech

Linda Nosková odehrává míč na turnaji v Pekingu.

Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila 6:4, 6:1 a příště narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou....

2. října 2026  9:59,  aktualizováno  13:31

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

2. října 2026  13:16

Zlatá přilba 2026: Program, startovní listina, systém závodu a vstupenky

Václav Milík.

O víkendu 2. až 4. října 2026 bude pardubický Svítkov patřit fanouškům ploché dráhy. Třídenní závodní program vyvrcholí v neděli tradičním 78. ročníkem Zlaté přilby města Pardubic. Podívejte se na...

2. října 2026  12:54

Duplantis vynechá halovou sezonu: Chci se v létě vrátit v nejlepší formě

Švédský tyčkař Armand Duplantis shazuje laťku na mítinku Diamantové ligy ve...

Hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezonu. Šestadvacetiletý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek.

2. října 2026  12:41

Aspoň mi nikdo nedal pěstí! Ruský brankář si nebyl gólem jistý, pak vtipkoval o rvačce

Hráči New York Rangers slaví gól brankáře Igora Šesťorkina.

Nahozený kotouč se z rohu odrazil přímo k němu. Příliš se nerozpakoval, napřáhl a poslal ho na druhou stranu kluziště, kde zela prázdná brána Tampy. A hokejový gólman Igor Šesťorkin se trefil! Jako...

2. října 2026  12:30

Radost v rodině extraligových šampionů. Ondřej Kovařčík se stal poprvé otcem

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Hokejista Ondřej Kovařčík prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Několikanásobný vítěz české extraligy se stal poprvé otcem. S manželkou Soňou přivítali na světě syna Vincenta.

2. října 2026  12:27

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Velká cena Bahrajnu formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Andrea Kimi Antonelli na trati Velké ceny Bahrajnu

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Bahrajnu, která se letos pojede v Malajsii na okruhu Sepang. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, výsledky, zajímavosti o trati,...

2. října 2026  12:15

Okruh v Malajsii po letech nejlépe otestovali Verstappen a Leclerc

Charles Leclerc v tréninkovém závodě formule 1 v Bahrajnu.

V úvodních trénincích na Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii byli nejrychlejší Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen nejprve předčil na...

2. října 2026  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.