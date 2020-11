Britští judisté se pražského mistrovství Evropy kvůli koronaviru nezúčastní

„Po dlouhých a náročných jednáních jsme jednoznačně přijali s velmi těžkým srdcem rozhodnutí, že kvůli velkému riziku v souvislosti s koronavirovou pandemií ve Spojeném království, v Evropě a konkrétně v České republice odhlašujeme celou britskou delegaci ze seniorského evropského šampionátu,“ uvedla v prohlášení zastřešující organizace British Judo.

Británie bude od čtvrtka kvůli nárůstu koronavirových případů v celonárodní uzávěře. V Česku bude platit minimálně do 20. listopadu stav nouze; počet úmrtí s koronavirem přesáhl v zemi 3 000, přičemž o tisíc narostl za poslední týden.

ME v judu by mohlo dostat výjimku a za přísných hygienických opatření se uskutečnit podobně jako nedávný tenisový turnaj v Ostravě.

Pražský šampionát v judu se měl konat původně 1. až 3. května. Kvůli první vlně koronaviru byl přeložen nejprve na 8. až 10. listopadu a poté kvůli změnám v mezinárodním kalendáři o další dva týdny. Británie je co do počtu získaných medailí šestou nejúspěšnější zemí historii ME.