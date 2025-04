Svoboda, jenž měl v prvním kole volný los, zvítězil na wazari nad Mustafou Hebibem z Bosny a Hercegoviny. V dalším zápase byl nad jeho síly úřadující mistr světa a stříbrný medailista z olympijských her v Paříži Tato Grigalašvili z Gruzie. Český judista prohrál na ipon.

Účastník olympijských her v Tokiu i Paříži Klammert byl rovněž nalosovaný až do druhého kola, v němž za 41 sekund ukončil duel se Skarpheddinem Hjaltasonem z Islandu. Pak proti němu nastoupil Francouz Maxime-Gaël Ngayap Hambou, jenž ho loni na cestě za bronzovou olympijskou medailí v Paříži vyřadil v prvním kole. Klammert držel bezmála tři minuty vyrovnaný stav, ale favorit pak získal wazari a vzápětí přidal ještě juko. Na to už Klammert nedokázal zareagovat a ani při desátém startu na ME se nedostal do čtvrtfinále.

Mladého v kategorii do 81 kg hned v prvním zápase, což bylo 2. kolo, porazil Němec Timo Cavelius. Kopecký při prvním startu na ME v nové kategorii do 90 kg vypadl ve stejné fázi s Bulharem Ivajlem Ivanovem, vicemistrem Evropy z Prahy 2020. V tomto duelu nikdo nepředvedl bodovanou techniku, ale český judista dostal ve třetí minutě prodloužení třetí napomenutí a zápas skončil.

Neuspěla ani jedna ze dvou českých judistek v kategorii do 70 kg. Zemanová vypadla v 1. kole s Italkou Giorgiou Stangherlinovou. Zárybnická na úvod nestačila na Slovinku Kaju Schusterovou, která byla loni i předloni bronzová na juniorském mistrovství světa.

Individuální program mistrovství Evropy vyvrcholí v sobotu, kdy půjde v kategorii nad 100 kg do boje dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Vedle něj se představí ještě Martin Bezděk a David Dudy ve váze do 100 kg.