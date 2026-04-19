Krpálek získal na judistickém ME stříbro, Tbilisi a zbytek Gruzie potěšil Tušišvili

Pětatřicetiletý český reprezentant na svém patnáctém ME vylepšil loňský bronz. Na úvod svedl vyrovnaný souboj s Němcem Lossenim Konem, kterého porazil na ipon až v první minutě nastavení.
Z Krpálkovy čtvrtiny pavouka vypadl ruský spolufavorit Tamerlan Bašajev. Mistr Evropy z roku 2020, který byl pátým nasazeným judistou, se na poslední chvíli odhlásil. Díky tomu postoupil z osmifinále bez boje do čtvrtfinále proti Krpálkovi dvacetiletý Rumun Darius Dobre. Zkušenému judistickému velikánovi vzdoroval jen půlminutu, než Krpálek na zemi souboj ukončil.
|
Ranní vstávání bolí, Krpálka ale žene vidina LA. Ty jsi tu pořád? žasnou soupeři
Už po prvním zápase vypadl nejvýše nasazený Jur Spijkers z Nizozemska, takže v semifinále nakonec český reprezentant narazil na Poláka Grzegorze Teresiňského, s nímž často trénuje. Od začátku byl aktivnější, úspěšnou akcí zhruba po dvou minutách duelu získal ipon a zajistil si finále proti domácí hvězdě.
Po souboji s Tušišvilim, s nímž se mimo jiné utkal ve vítězném finále na olympijských hrách v Tokiu 2021, Krpálek toužil už před šampionátem. Tentokrát ale na úřadujícího vicemistra světa a nasazenou dvojku nestačil. Už po minutě prohrával poté, co ho Gruzínec hodil na bok a získal wazari. Krpálek se k žádné bodované technice nedostal a čtvrtý evropský titul nezískal.
I druhým místem se ale postaral o jedinou českou medaili v Tbilisi. V neděli do bojů zasáhla ještě devatenáctiletá Marie Košnarová, která byla v kategorii do 78 kilogramů nalosována přímo do osmifinále. V něm nestačila na pětadvacetiletou Slovinku Metku Lobnikovou, která ji zhruba půl minuty před koncem základní doby porazila na ipon.
Mistrovství Evropy v judu v Tbilisi
Muži:
Nad 100 kg: 1. Tušišvili (Gruz.), 2. Krpálek (ČR), 3. Tataroglu (Tur.) a Jendovickij (Rus.).
Ženy:
Nad 78 kg: 1. Heršková (Izr.), 2. Fontaineová, 3. Dicková (obě Fr.) a Tavanová (It.).