Judistka Zachová na třetí zlato z ME nedosáhne, v Tbilisi prohrála první kolo

V základní době souboje Zachové s Kajzerovou žádná z judistek bod nevybojovala. V nastavení nejprve aktivnější Češka za svůj chvat rozhodující bod nezískala. Naopak Slovinka, která už měla jedno napomenutí za pasivitu, vzápětí uspěla.
Ve 2. kole čeká majitelku dvou stříbrných medailí z nižší váhy do 57 kg jedna z favoritek Laura Fazliuová z Kosova.
Pětadvacetiletá česká reprezentantka Zachová nenavázala na tituly z předchozích dvou let a při šesté účasti na kontinentálním šampionátu potřetí vypadla v úvodním kole. V gruzínské metropoli se těsně nedostala mezi osmičku nasazených.
Karimov při předchozích dvou účastech na ME nepřešel přes druhé kolo. V něm se v gruzínské metropoli utká s domácím Micheilim Bachbachašvilim.