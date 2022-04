Zachová a Klammert by měli být lídry české výpravy na ME v judu

Do Bulharska, kde se evropský šampionát v judu koná poprvé v historii, odcestovalo sedm českých reprezentantů. „Lídry naší výpravy by měli být Renata Zachová a David Klammert,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační šéftrenér Petr Lacina. Juniorská mistryně Evropy Zachová letos skončila třetí na Grand Prix v Lisabonu. Mistrovství Evropy se jednadvacetiletá judistka zúčastnila jen v roce 2020, kdy doma v Praze prohrála hned první zápas. Její kategorie do 63 kilogramů je na programu v sobotu.

O den později nastoupí v devadesátce olympionik Klammert. Ten na evropských šampionátech startuje nepřetržitě od roku 2015. Jeho nejlepším výsledkem ze sedmi dosavadních účastí je deváté místo z Varšavy 2017. Před měsícem na grandslamu v Antalyi vyhrál dva zápasy.

Lacina největším postavám českého týmu věří. „Oba jsou velice dobře připraveni, absolvovali komplexní přípravu, celé jaro bez výpadku, takže by se měli představit v dobré formě,“ uvedl. Ambice jsou bez Krpálka trochu jiné. „Umístění do sedmého místa, tedy bodované umístění, s tím bychom mohli být spokojení. Samozřejmě věříme, že se někdo z našich reprezentantů prosadí do boje o medaile, ale to už je většinou i o štěstí,“ přemítal Lacina.

Na šampionát je přihlášených 362 judistů ze čtyř desítek zemí.