Ve čtvrtfinále čtyřiatřicetiletý český reprezentant nestačil na Korejce Kim Min-čonga, obhájce světového titulu a stříbrného olympijského medailistu z Paříže. V cestě do souboje o bronz Krpálka zastavil Ušangi Kokauri z Ázerbájdžánu, vicemistr světa z roku 2018 a pátý muž z OH.

Na světovém šampionátu měl Krpálek podporu trenéra Petra Laciny, který do Budapešti odjel jen pár dní po operaci přetržené achilovky, i hlučných českých fanoušků. Jeho prvním soupeřem byl čtyřiadvacetiletý Belgičan Yves Ndao, kterého na konci třetí minuty povalil na záda a zvítězil na ipon.

V osmifinále si dvojnásobný mistr světa poradil s Ališerem Jusupovem z Uzbekistánu. Bronzový medailista z posledních dvou MS i loňské olympiády byl v úvodu zápasu aktivnější a získal dvě juka, jenže pak udělal chybu a Krpálek se dostal k oblíbenému souboji na zemi. Soupeře už nepustil a přibližně po dvou minutách zápas před časovým limitem vyhrál.

Další vítězství už ale nezískal. Čtvrtfinálový souboj rozhodla jediná bodovaná technika, za kterou zavalitý korejský judista dostal zhruba po minutě juko. Krpálek se pak snažil útočit, ale na soupeře nevyzrál.

„Nechybělo zas úplně tolik, cítil jsem se tam dobře. I když přejít přes ty jeho pazoury, dominantní kumikatu, boj o úchop, nebylo úplně jednoduché. Rozhodně tenhle zápas mě bude mrzet, mohl jsem ho porazit,“ řekl Krpálek Radiožurnálu Sport.

V následné opravě pak nezachytil Kokauriho nástup přibližně po minutě boje. Krpálek se dostal na zem, kde ho ázerbájdžánský judista udržel v sevření až do zisku iponu.

„Kokauri mě tam načapal. Udělal přesně to, co dělal celý den, že toho člověka dostane na zem, chytne do držení a pak ho tam udrží. Já si nepamatuju, jak celá ta situace vznikla. Já už si jenom vybavuju to, jak jsem byl v tom a věděl jsem, že to nějakým způsobem dotáhne,“ líčil Krpálek.

Doufal ještě, že se dokáže včas vysmeknout a Kokauri získá maximálně wazari. Pak by zápas pokračoval. „Vím, že s takovým soupeřem se dá jít potom na kondici. Určitě se dá porazit,“ přemítal Krpálek.

Z Kokauriho držení se ale už nedostal a musel vzít zavděk sedmým místem. „Samozřejmě to zklamání tam je. Vždycky, když není medaile, tak to zamrzí. Nicméně všechno jsou to hrozně těžké zápasy, které jsou extrémně vyrovnané a jednou vyhraje ten, jednou ten. Bohužel dneska jsem byl já ten, co prohrál,“ dodal.

Česká výprava odjede z Budapešti bez medaile. Krpálek sedmým místem vyrovnal dosud nejlepší výsledek Adama Kopeckého z kategorie do 90 kilogramů. Ani Krpálek se nedostal do večerního finálového bloku. Dopadl ještě hůře než na loňském světovém šampionátu v Abú Zabí, kde obsadil pátou příčku. Poslední medaili na MS získal v Dauhá 2023, kdy skončil druhý v kategorii do 100 kilogramů.