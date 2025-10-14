Dramatické finále a vítězný návrat. Judista Krpálek ovládl turnaj Grand Prix v Limě

Krpálek při svém návratu na tatami po téměř čtyřech měsících od šampionátu v Budapešti, kde obsadil sedmé místo, porazil v pondělí čtyři soupeře.
Ve finále čtyřiatřicetiletý jihlavský rodák zdolal v prodloužení Brazilce Rafaela Buzacariniho a připsal si sedmé vítězství na Grand Prix v kariéře. Z turnajového prvenství se dvojnásobný mistr světa a trojnásobný mistr Evropy radoval poprvé od loňského března, kdy vyhrál Grand Prix v Linci.
Ve svém prvním duelu v Limě porazil na juko dvacetiletého Američana Alexe Semenka. Poté na ippon předčil Brazilce Lucase Limu a svou sedmnáctou medaili z Grand Prix v kariéře si zajistil díky semifinálovému vítězství nad Jevhenijem Baljevským, kterého už letos porazil v duelu o bronz na dubnovém ME.
Tatínku, vyhraj! Budapešť ale tentokrát Krpálkovi odolala, přání tak nevyplnil
V Limě sice český judista s Ukrajincem prohrával na wazari, následně ale kontroval strhovou technikou ura-nage a zvítězil na ippon před vypršením času.
Finálový duel s dalším třicátníkem Buzacarinim, jenž ve čtvrtfinále vyřadil nasazenou jedničku který Ušangiho Kokauriho z Ázerbájdžánu, došel až do takzvaného zlatého skóre. V situaci, kdy měli oba judisté na kontě dvě napomínání, rozhodl Krpálek proti unavenému soupeři v celkově šesté minutě boje na ippon.
Vítěz zářijového European Open v Praze Kopecký po čtvrtfinálové porážce s Italem Tizianem Falconem prošel přes opravy do souboje o 3. místo, v němž zdolal jiného italského judistu Cristiana Mincinesiho. Navázal tak na nedělní zisk bronzu reprezentačního kolegy Chusniddina Karimova ve váze do 73 kg.
Druhý český judista v kategorii do 90 kg David Klamert prohrál hned svůj první duel, Martin Bezděk skončil ve váze do 100 kg sedmý.