Dramatické finále a vítězný návrat. Judista Krpálek ovládl turnaj Grand Prix v Limě

  8:03
Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek při prvním startu od červnového mistrovství světa vyhrál ve váze nad 100 kg turnaj Grand Prix v Limě. Další český reprezentant Adam Kopecký v kategorii do 90 kg získal v peruánské metropoli bronz.
Lukáš Krpálek po vítězném utkání na mistrovství Evropy v judu.

Lukáš Krpálek po vítězném utkání na mistrovství Evropy v judu.

TADY JE DOMA. Lukáš Krpálek v hale Rokytka, kde trénuje a vychovává mladé...
Lukáš Krpálek s medailí z Univerziády, kterou zazdil ve své nové hale.
Lukáš Krpálek při stavbě zdi v nové multifunkční hale své akademie.
VÍTĚZ. Lukáš Krpálek přebral cenu Gutha-Jarkovského.
Krpálek při svém návratu na tatami po téměř čtyřech měsících od šampionátu v Budapešti, kde obsadil sedmé místo, porazil v pondělí čtyři soupeře.

Ve finále čtyřiatřicetiletý jihlavský rodák zdolal v prodloužení Brazilce Rafaela Buzacariniho a připsal si sedmé vítězství na Grand Prix v kariéře. Z turnajového prvenství se dvojnásobný mistr světa a trojnásobný mistr Evropy radoval poprvé od loňského března, kdy vyhrál Grand Prix v Linci.

Ve svém prvním duelu v Limě porazil na juko dvacetiletého Američana Alexe Semenka. Poté na ippon předčil Brazilce Lucase Limu a svou sedmnáctou medaili z Grand Prix v kariéře si zajistil díky semifinálovému vítězství nad Jevhenijem Baljevským, kterého už letos porazil v duelu o bronz na dubnovém ME.

Tatínku, vyhraj! Budapešť ale tentokrát Krpálkovi odolala, přání tak nevyplnil

V Limě sice český judista s Ukrajincem prohrával na wazari, následně ale kontroval strhovou technikou ura-nage a zvítězil na ippon před vypršením času.

Finálový duel s dalším třicátníkem Buzacarinim, jenž ve čtvrtfinále vyřadil nasazenou jedničku který Ušangiho Kokauriho z Ázerbájdžánu, došel až do takzvaného zlatého skóre. V situaci, kdy měli oba judisté na kontě dvě napomínání, rozhodl Krpálek proti unavenému soupeři v celkově šesté minutě boje na ippon.

Vítěz zářijového European Open v Praze Kopecký po čtvrtfinálové porážce s Italem Tizianem Falconem prošel přes opravy do souboje o 3. místo, v němž zdolal jiného italského judistu Cristiana Mincinesiho. Navázal tak na nedělní zisk bronzu reprezentačního kolegy Chusniddina Karimova ve váze do 73 kg.

Druhý český judista v kategorii do 90 kg David Klamert prohrál hned svůj první duel, Martin Bezděk skončil ve váze do 100 kg sedmý.

Výsledky

