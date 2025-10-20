Z Guadalajary veze stříbro. Judista Krpálek na Grand Prix podlehl ve finále Kokaurimu

Další český reprezentant Adam Kopecký prohrál ve váze do 90 kg duel o bronz a obsadil páté místo. Martin Bezděk skončil mezi judisty do 100 kg sedmý.
Krpálek, jenž v Mexiku absolvoval teprve druhou soutěž od červnového mistrovství světa, získal na turnaji druhé stříbro pro českou výpravu. Navázal na sobotní životní úspěch Chusniddina Karimova, který byl druhý ve váhové kategorie do 73 kg.
|
Životní výsledek pro Karimova. Český judista vybojoval v Mexiku druhé místo
Čtyřiatřicetiletý Krpálek z pozice prvního nasazeného zahájil soutěž ve čtvrtfinále reprízou finále z Limy a i tentokrát Rafaela Buzacariniho z Brazílie zdolal až v prodloužení. V semifinále porazil někdejšího evropského šampiona Martiiho Puumalainena z Finska a jeho tažení zastavil až Kokauri. S ázerbájdžánským soupeřem prohrál ve čtvrtém vzájemném utkání potřetí.
Kopecký, jenž bral před týdnem v Limě bronz, v Mexiku po úvodní výhře nad Britem Jamalem Petgravem ve čtvrtfinále vyřadil Belgičana Noaha Christiaense, který do českého souboje nepustil Davida Klammerta. V semifinále nestačil na světovou osmičku a pozdějšího vítěze Marcela Fronckowiaka z Brazílie a duel o bronz s Muradem Fatijevem z Ázerbájdžánu pak i přes výborný úvod prohrál.
Bezděk v Guadalajaře zopakoval sedmé místo z Limy. Ve čtvrtfinále podlehl olympijskému vítězi Zelymu Kocojevovi z Ázerbájdžánu, v opravách pak byla nad jeho síly světová šestka Anton Savyckij z Ukrajiny.