Před libereckými judisty smekl i olympijský šampion Krpálek

Krpálek může být světovým Judistou roku Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek je v pětičlenné nominaci na světového Judistu roku, kterého vyhlašuje mezinárodní federace IJF. Na jejím webu je možné hlasovat do 10. prosince. Vítězové všech kategorií budou oznámeni 18. prosince. Čtrnáctinásobný nejlepší český judista zaujal ziskem olympijského triumfu ve dvou různých kategoriích, v roce 2016 v Riu triumfoval v kategorii do 100 kilogramů, tentokrát v Tokiu v nejtěžší váze. „Druhým olympijským titulem přepsal historii. Díky tomu je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy ve dvou různých váhových kategoriích. Mimořádný výkon,“ napsala IJF do Krpálkovy vizitky. Krpálkovým konkurentem v boji o prestižní světové ocenění bude mimo jiné letos neporažený Japonec Hifumi Abe, který v kategorii do 66 kilogramů získal olympijské zlato ve stejný den jako jeho sestra Uta. To se dosud žádným sourozencům v individuálním sportu nepovedlo. V nominované pětici jsou také světoví šampioni Gruzínec Laša Šavdatuašvili, Belgičan Matthias Casse a Portugalec Jorge Fonseca. Všichni mají z Tokia medaili, ale žádný z nich zlatou. Krpálek na sociálních sítích vyzval fanoušky, aby pro něj hlasovali. „Můžete hlasovat každý den jednou, až do 10.12 na awards.ijf.org,“ napsal.

ČTK