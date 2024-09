Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Krpálek nekončí, chce do Los Angeles

Krpálek o svých dalších plánech hovořil pro Českou televizi.

Třiatřicetiletý Krpálek na nedávných olympijských hrách v Paříži nenavázal na triumfy z Ria de Janeiro a Tokia. V osmifinále kategorie nad 100 kilogramů vypadl s Japoncem Tacuruem Saitem. S více než měsíčním odstupem tento nezdar stále vstřebával. „Na jednu stranu to zamrzí, že se nepovedlo vybojovat tu medaili, ale zase na druhou stranu je to pro mě extrémně motivační,“ řekl.

Zatímco bezprostředně po olympijské porážce si nebyl jistý, jak bude vypadat jeho budoucnost, nyní už má jasno. Láká ho účast na hrách v Los Angeles, které by byly jeho pátou olympiádou, poprvé pod pěti kruhy startoval v Londýně 2012.

„Kdybych věděl, že už na to nemám nebo že to už zdravotně nedávám, tak by bylo zbytečné do toho jít, ale já se budu snažit dělat maximum pro to, abych do té kvalifikace nastoupit mohl a abych ji hlavně splnil,“ dodal Krpálek.