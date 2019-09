Judo šlape, členská základna se zvýšila. ME bude odměna, říká Dolejš

„Pro mě to bude šance poděkovat českým fanouškům za to, jak mě podporují a píší zprávy po každém turnaji. Navíc v olympijském roce, kdy to pro nás bude strašně důležitý turnaj,“ říká český judista.



Po dlouhých 29 letech se evropský šampionát vrátí do Prahy.

„A byl to náš velký zájem. V době, kdy jsme kandidovali, jsme měli čerstvého olympijského vítěze. I proto to vyšlo,“ říká předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.

Co dalšího pomohlo k tomu, aby v Česku bylo mistrovství Evropy?

Judo šlape. Členská základna se nám výrazně zvýšila. Z desíti tisíc máme najednou šestadvacet tisíc členů. Máme větší základnu než plavání, stolní tenis a další sporty. Judo zaznamenalo velký progres, a to jsou všechno věci, které přispěly k tomu, že jsme o kandidatuře uvažovali.

A taky jste ji proměnili.

To už je pak souhra toho, jak se pracuje v klubech, jaké máme výsledky. To je jedno s druhým.

ZLATO. Judista Lukáš Krpálek září spokojeností, právě se v Japonsku stal mistrem světa ve váze nad 100 kilogramů.

Čeká vás nyní dost práce.

Vím, co to dá za práci. Teď na mistrovství světa v Tokiu startovalo 148 států, více než 800 závodníků. U nás bude přibližně 45-50 států a tak 700 účastníků i s doprovodem, což jsou trochu jiná čísla. Ale i tak doufám, že se nám podaří šampionát dobře uspořádat. Musíme splnit některé podmínky – třeba zajistit tréninkové plochy a rozcvičovnu v rámci soutěžních dní. Ta by měla být součástí plochy v O2 areně.

Velkým úkolem taky bude dostat do O2 areny lidi.

To je náš velký marketingový úkol, abychom naplnili halu. Nevýhoda naší sportovní infrastruktury je, že nemáme potřebné haly pro sálové sporty. Máme perfektní O2 arenu, ale ta má kapacitu 17 tisíc diváků. Nám chybí haly pro 5, 6, 7, 8 tisíc diváků, které bychom potřebovali pro konání Světových pohárů a dalších akcí.

Hodně vás to omezuje?

Trochu nás to limituje i v tom, že Evropská judistická unie preferuje určité typy soutěží v určitých halách. My jsme dostali nabídku, že bychom mohli takové soutěže pořádat, ale to naráží právě na vhodnost haly.

Budete i na evropský šampionát snižovat kapacitu O2 areny?

To určitě. Otevřeno bude jen první patro, což je nějakých 7 tisíc míst, ale počítáme přibližně s pěti tisíci, protože tam bude rozcvičovna, takže se kapacita sníží.

Bude to jeden z posledních velkých turnajů před olympiádou.

Jsou tam pak ještě Grand Prix a Masters, kde bude v každé váze startovat 32 nejlepších judistů, což je pro všechny hodně náročné a zkrátí jim to dobu přípravy před olympijskými hrami.

Od toho se asi bude odvíjet i konkurence, která do Prahy přijede, je to tak?

Všechno bude záležet na olympijské kvalifikaci a jejím průběhu. Na druhou stranu spoustu lidí láká mistrovství Evropy jako šampionát. Je to přece jen něco jiného než Světový pohár nebo Grand Prix. Myslím, že účast bude hodně kvalitní.

Bude mít Česko jakožto pořadatel právo nasadit více závodníků?

Nebude, pravidla jsou pro všechny stejná. Bude to devět mužů plus devět žen. Pokusíme se obsadit plnou kapacitu. V klucích určitě, v děvčatech uvidíme.

Jak vysoká bude cena vstupenek?

To teprve budeme řešit. Ticketing ještě nemáme připravený, to by bylo předčasné. Ale cíl je takový, aby se nám zaplatil nájem haly. Samozřejmě chceme využít pořadatelství i k tomu, abychom poskytli lístky dětem a mládeži, které máme v systému. Chceme udělat i výcvikový tábor, kde by si děti zatrénovaly a mohly vidět nejlepší judisty na vlastní oči.

Tušíte, kdy přibližně by měly jít vstupenky do prodeje?

To se bude teprve připravovat, protože to závisí na organizaci soutěže. Původně jsme počítali s tím, že bude soutěž probíhat na třech žíněnkách, ale pravděpodobně to bude na čtyřech, což ovlivní počet sedadel i možnosti pro diváky. Až tohle budeme mít definitivně rozhodnuté, schválené Evropskou judistickou unií, můžeme postavit ticketing a stanovit cenu.