Na grandslamu judistů v Paříži bude šest Čechů, Krpálek ještě ne

Devátý start v Paříži čeká Pavla Petřikova (do 66 kg). V mužské části českého týmu ho doplní Jakub Ječmínek (do 73 kg), semifinalista zdejšího grandslamu z roku 2018 Jaromír Musil (do 81 kg) a David Klammert (do 90 kg). Na bronz z Grand Prix v Tel Avivu bude chtít navázat Renata Zachová (do 63 kg), kterou doplní Věra Zemanová (do 57 kg).



Klammert bude hájit postupovou pozici v olympijském žebříčku. „Je na tom velice dobře, po podzimních akcích v Asii nebyl zdravotně ve své kůži, ale teď vypadá nabitě, živě a skvěle spojuje a navazuje techniky,“ chválil ho v tiskové zprávě reprezentační šéftrenér Petr Lacina.

Ten vede i úřadujícího světového šampiona Krpálka, který se k týmu připojí až při navazujícím tréninkovém kempu. Obdobný program měl po lednovém turnaji v Tel Avivu, kde se na soustředění trápil. „První den to tam všechno vyházel a pak přišla krize způsobená delším výpadkem z tréninku kvůli angíně. Do konce kempu už nehodil,“ popisoval Lacina potíže aktuální světové jedničky.

První zápasy v olympijské sezoně čekají olympijského vítěze z Ria Krpálka nejspíše až v dubnu. „Od Paříže čekám, že přinese jen zápasovou přípravu, kvalitní trénink, nic víc. Není potřeba, aby to Lukášovi šlo, ale myslím, že si tenhle kemp na rozdíl od toho izraelského užije. Možná se také ‚potahá‘ s Rinerem, tak bude zase dobrá podívaná,“ uvažoval Lacina.