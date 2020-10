Sedmička českých judistů se chystá na Grand Slam v Budapešti

Do Budapešti se sjela mimořádná konkurence ve všech kategoriích. Kromě japonského týmu se na turnaj chystají judisté absolutní světové špičky. České judo bude mít zastoupení ve všech třech soutěžních dnech.

Představí se držitelé bronzových medailí z turnajů světové série David Pulkrábek (do 60 kg) a Renata Zachová (do 63 kg), dále Ivan Petr, Jaromír Musil (do 81 kg), David Klammert a Jiří Petr (oba do 90 kg), první Grand Slam v kariéře čeká dvaadvacetiletého Tomáše Binhaka (do 66 kg).

Předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš ocenil, že se opět bude zápasit na té nejvyšší úrovni. „Myslím, že pro sportovce je to příznivá informace, protože můžou zúročit práci, kterou vložili do přípravy. Na druhou stranu víme, že ta situace z hlediska epidemie není vůbec jednoduchá, takže mezinárodní federace IJF nastavila velmi přísné hygienické podmínky účastníkům. Je to pokus rozběhnout soutěže,“ řekl Dolejš.

Od února je to první turnaj, na kterém mohou judisté získat body do olympijského žebříčku. I to je pro řadu českých reprezentantů velká motivace.

V Budapešti by se měly prát více než čtyři stovky judistů ze 69 zemí světa. Podvečerní finálové bloky začínají v 17:00.