V Budapešti se nedočkali výhry ani čeští judisté Zachová, Petr a Musil

Zachová ve váze do 63 kg podlehla na ipon domácí naději a juniorské mistryni světa i Evropy z loňska Szofi Özbasové.

Rovněž před limitem prohráli i oba reprezentanti v kategorii do 81 kg - Petr s Rumunem Marcelem Cerceou a Musil s Kamoliddinem Rasulovem z Uzbekistánu.

Už v pátek neuspěli v maďarské metropoli David Pulkrábek (do 60 kg) a Tomáš Binhak (do 66 kg). V neděli zkusí štěstí David Klammert a Jiří Petr ve váze do 90 kg.

Budapešťský Grand Slam je po osmiměsíční pauze prvním elitním světovým turnajem. Startu na něm se musel vzdát olympijský vítěz Lukáš Krpálek, u něhož test odhalil nákazu koronavirem.