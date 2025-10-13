Karimov si v úvodním utkání poradil s Brazilcem Willianem Limou. Ve čtvrtfinále však nestačil na devatenáctiletého Dayyena Boulemtafese z Francie, který před tím zaskočil mistra světa a olympijského šampiona Hidajata Hejdarova.
V opravách Karimov nejprve zdolal Američana Jacka Yonezuku a v souboji o bronz pak porazil devatenáctiletého Goginashviliho, jenž byl před týdnem v Limě třetí na mistrovství světa juniorů.
Dvaatřicetiletý Karimov si tak připsal druhé třetí místo v Grand Prix v kariéře, kterým si rovněž vyrovnal osobní maximum v seriálu. Poprvé získal rodák z Uzbekistánu bronz na březnovém turnaji v Linci.
Na Grand Prix v Limě se z českých reprezentantů představí ještě dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek (nad 100 kg), Martin Bezděk (do 100 kg) a David Klammert s Adamem Kopeckým (oba do 90 kg).