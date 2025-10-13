Český judista Karimov se v Limě prodral z oprav k bronzu, vyrovnal osobní maximum

  7:34
Český judista Chusniddin Karimov obsadil na Grand Prix v Limě třetí místo ve váze do 73 kg. V souboji o bronz porazil úřadujícího juniorského mistra Evropy Irakliho Goginashviliho z Velké Británie.

Chusniddin Karimov slaví třetí místo v Peru. | foto: International Judo Federation

Karimov si v úvodním utkání poradil s Brazilcem Willianem Limou. Ve čtvrtfinále však nestačil na devatenáctiletého Dayyena Boulemtafese z Francie, který před tím zaskočil mistra světa a olympijského šampiona Hidajata Hejdarova.

V opravách Karimov nejprve zdolal Američana Jacka Yonezuku a v souboji o bronz pak porazil devatenáctiletého Goginashviliho, jenž byl před týdnem v Limě třetí na mistrovství světa juniorů.

Dvaatřicetiletý Karimov si tak připsal druhé třetí místo v Grand Prix v kariéře, kterým si rovněž vyrovnal osobní maximum v seriálu. Poprvé získal rodák z Uzbekistánu bronz na březnovém turnaji v Linci.

Na Grand Prix v Limě se z českých reprezentantů představí ještě dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek (nad 100 kg), Martin Bezděk (do 100 kg) a David Klammert s Adamem Kopeckým (oba do 90 kg).

