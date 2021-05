Judista Klammert prohrál v Kazani vyrovnaný duel s medailistou z ME

Zápas kategorie do 90 kilogramů český reprezentant dotáhl do prodloužení, ale v něm po dvou minutách bodoval Rus chvatem na wazari. Klammert tak na turnaji započítávaném do olympijské kvalifikace nenapodobil středeční páté místo Davida Pulkrábka v kategorii do 60 kilogramů.

Klammert i Pulkrábek jsou v olympijském žebříčku na hraně postupu do Tokia. Kazaň byla předposlední velkou šancí si v bodovém hodnocení pomoci, další příležitost bude na začátku června na mistrovství světa.

Klammert nezopakoval třetí místo z Grand Slamu v Turecku, ale Pulkrábek se po řadě neúspěšných turnajů prosadil. Porazil mimo jiné grandslamového vítěze Davuda Mammadsoye z Ázerbájdžánu a vicemistra světa Šarafuddina Lutfillajeve.

V duelu o bronz nestačil na Daurena Sjukenova z Kazachstánu. „Páté místo po sérii proher v prvním kole mi dodalo sebevědomí, považuji to za velice důležité, jsem za to rád. Po tom covidu, se kterým jsem se potácel, jsem rád, že to takhle dobře dopadlo,“ radoval se český reprezentant.

V Kazani startovala ještě dvaadvacetiletá Věra Zemanová, která v kategorii do 57 kilogramů skončila s bilancí jedné výhry a jedné prohry ve druhém kole. Prohrála s pozdější bronzovou medailistkou Maricou Perišičovou ze Srbska.