V Guadalajaře Karimov nejprve v osmifinále porazil Kubánce Marlona Herreru. Poté si rodák z Uzbekistánu poradil stejně jako nedávno na Grand Prix v Limě s Američanem Jackem Yonezukou.
V semifinále Karimova nezastavil ani bronzový medailista z mistrovství Evropy Rašid Mammadalijev z Ázerbájdžánu. Nad síly českého reprezentanta byl až v boji o zlato favorizovaný Hejdarov.
Jan Svoboda v kategorii do 81 kg prohrál s Leonardem Casagliou z Itálie a skončil v osmifinále.
V Guadalajaře se představí i dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek (nad 100 kg), který může navázat na triumf z Limy. Prát se budou také Martin Bezděk (do 100 kg) a David Klammert s Adamem Kopeckým (oba do 90 kg).