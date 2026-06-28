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Ze čtyř zápasů jediná prohra. Krpálek vybojoval na Grand Prix v Číně bronz

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  14:38

Lukáš Krpálek přichází k zápasu o zlato v kategorii 100+ na mistrovství Evropy. | foto: Profimedia.cz

Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Čching-tao třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál tři ze čtyř zápasů, v semifinále ho porazil japonský soupeř Hjoga Ota. Bronzovou medaili získal dvojnásobný olympijský šampion po vítězství nad Džamalem Gamzatchanovem z Ázerbájdžánu.

V Číně vylepšil pětatřicetiletý reprezentant výsledek z minulého týdne v Ulánbátaru, kde na tamním Grand Slamu, který byl prvním turnajem olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles 2028, nezvládl duel o třetí místo nezvládl a skončil pátý.

Krpálek měl tentokrát volný los v prvním kole. Po vydřené výhře nad Francouzem Tiemanem Diabym až na takzvané zlaté skóre a snadném postupu přes Poláka Grzegorze Teresiňského ho pak do finále nepustil o sedm let mladší Ota.

Trojnásobný mistr světa z týmové soutěže zvítězil po velkém boji až v čase 6:27 poté, co Krpálek obdržel třetí napomenutí šido znamenající diskvalifikaci.

Duel o bronz Krpálek, jenž se chce za dva roky v Los Angeles představit na svých pátých olympijských hrách, ukončil ve třetí minutě, kdy proti sedmadvacetiletému Gamzatchanovovi získal ipon. Přemožitel české hvězdy Ota nestačil ve finále na bronzového olympijského medailistu z Tokia 2021 Tamerlana Bašajeva z Ruska.

V sobotním programu v Čching-tao Renata Zachová vyhrála jediný zápas ve váze do 63 kg, Chusniddin Karimov (do 73 kg) prohrál hned při vstupu do turnaje.

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