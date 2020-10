Judisté chystají po osmi měsících velký turnaj, věří bublině

Naposledy se elitní světoví judisté prali od 21. do 23. února na Grand Slamu v Düsseldorfu. To bylo celosvětové šíření koronaviru teprve na začátku, plánovaly se olympijské hry a nikdo netušil, že onemocnění covid-19 poznamená každodenní život na dlouhé měsíce s koncem v nedohlednu.

Judisté se také museli přizpůsobit požadavkům současné doby, aby mohli obnovit turnaje ve svém velmi kontaktním sportu. A jsou přesvědčeni o úspěchu.

„Bude to bezpečný Grand Slam. O tom nemohou být pochybnosti. Bude bezpečný, protože musí být bezpečný a protože Mezinárodní federace juda neúnavně pracovala na vypracování záruk pro sportovce a pro maďarskou vládu, která povolila tento turnaj a podporuje ho. Bude to lakmusový papírek pro budoucnost a my jsme připraveni,“ uvedla IJF na webu.

Pravidla budou obdobná jako při jiných velkých sportovních akcích. Všichni účastníci projdou testováním okamžitě po příjezdu, s výjimkou samotných zápasů a tréninku budou povinné roušky a odstupy. Všichni zúčastnění budou žít v „bublině“, kdy se budou pohybovat jen mezi hotelem a halou, aby se eliminovalo riziko nákazy při kontaktu s okolím.

IJF uznala, že opatření poznamenají obvykle velmi přátelskou atmosféru na turnajích, které se navíc musejí konat bez diváků. Nic jiného ale podle ní nyní nezbývá.

Součástí manuálu jsou i instrukce ohledně úklidu a dezinfekce včetně údržby tatami. „Například v Budapešti se bude tatami ošetřovat speciálním roztokem, který je bezpečný pro sportovce, ale smrtící pro bakterie a viry. Ten vytvoří ochrannou vrstvu a v součtu s čištěním každou hodinu během dne můžeme tatami udržet bezpečné po celý turnaj. I rozhodčí budou mít na své obuvi speciální vrstvu, která může být po každém duelu snadno hygienicky ošetřena,“ popsala Andrea Amberová z lékařské komise IJF.

Každý tým bude mít „covidového manažera“, který bude předávat členům výpravy instrukce ohledně testování a dalších procedur a bude v kontaktu s pořadateli v případě podezření na nákazu. Do Budapešti se chystá i česká reprezentace v čele s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem.