Judistka Zárybnická vstřebává evropský titul. Velké překvapení, přiznává

Radomír Machek
  8:22
Krásně se jí to sešlo! Už téměř týden Julie Zárybnická přijímá gratulace ke svému skvělému sportovnímu výsledku a nyní k nim přibývají narozeninové. „Pomalu mi to s odstupem dnů snad už dochází, ale stále to ještě tak nějak zpracovávám. Nečekala jsem to,“ říká judistka hradeckého Judo Clubu, která se o víkendu stala juniorskou mistryní Evropy do 23 let

Česká judistka Julie Zárybnická (vlevo). | foto: Feliciantonio Emanuele

V pátek společně se svým dvojčetem Lucií, rovněž úspěšnou judistkou, slaví dvaadvacáté narozeniny. Julie jen pár dnů poté, co na evropském šampionátu v Kišiněvě, moldavské metropoli, ovládla váhovou kategorii do 78 kg.

Při cestě za titulem tam rodačka z Turnova porazila čtyři soupeřky a po posledním vítězství se zařadila mezi nepočetnou skupinu českých judistů a judistek, kteří na podobnou metu kdy dosáhli. „Přitom jsem vůbec nevěděla, co můžu od turnaje čekat,“ připouští.

Se soupeřkami jste se ale vy i sestra v minulosti na různých akcích přece potkávaly, ne?
To v mém případě není tak docela pravda. Já jsem totiž nedávno přešla do vyšší váhy (z kategorie do 70 kg do současné do 78 kg). Takže pro mě to bylo hodně nové.

Žádný konkrétní cíl tedy nebyl?
Nebyl, ale chtěla jsem se domů vracet s pocitem, že jsem se prala dobře, že jsem podala co nejlepší výkon. A kdyby se mi jako nováčkovi zadařilo dostat se v této váze třeba do čtvrtfinále, tak super.

Judistka Zárybnická je mistryní Evropy, na ippon ovládla šampionát do 23 let

Los vám napověděl?
Vůbec. O soupeřkách jsem nevěděla nic, nevěděla jsem, jak se perou, na co spoléhají. Takže mně nezbývalo než se po každém postupu podívat na internet a zkusit o nich něco najít, abych aspoň trochu věděla, co mě čeká.

Zjistila jste si to dobře, Polku Paulinu Muszyňskou jste v prvním kole vyřadila na ippon. Začátek, který potěšil, že?
Hlavně jsem byla ráda, že to takhle dopadlo. Bylo to vyrovnané, nebodovaly jsme, pak se mi to povedlo na začátku prodloužení ukončit. Tohle je vždycky ta lepší varianta. Když totiž vedete a perete se dál, tak se zvyšuje tlak, bráníte a mohou přijít tresty za pasivitu. Tomu jsem se vyhnula.

Ve druhém kole jste vyzvala Italku Claudií Sperottiovou, která pro vás prý tak neznámá nebyla. Souhlasí to?
Ano, ale moc mi to nepomohlo. My jsme byly konkurentkami v sedmdesátce, ale naposledy jsme na sebe narazily někdy před třemi lety a za tu dobu se způsob boje přece jen mění. Takže jsem moc nevěděla co čekat a také se to potvrdilo, bylo to trochu něco jiného než dřív. Naštěstí se mi v tomhle zápase dařilo, čtyřikrát jsem bodovala. Pro další vývoj turnaje to pro mě bylo hrozně důležité. Jednak kvůli výkonu, jednak kvůli tomu, že jsem byla už v semifinále.

V něm jste se moc dlouho na tatami nezdržela, Ukrajinku Annu Kazakovovou jste vyřídila poměrně rychle. Co vám pomohlo?
Od začátku jsem cítila, že si nemůže poradit s tím, jak na mě jít a co by na mě mohlo platit. U mě to bylo skoro naopak, můžu říct, že tohle byla soupeřka, která mi hodně seděla. Možná i proto to bylo tak rychlé, ten zápas netrval snad ani minutu a půl.

Přišlo finále a v něm Srbka Jovana Stepanovičová, loňská juniorská vicemistryně Evropy. Také velká neznámá?
V tomhle případě to bylo docela úsměvné. Nedávno jsem totiž byla na soustředění, kde jsme se praly každý den. Z toho jsem tak měla pocit, že přece jen budu trochu vědět, co se od ní dá čekat, a spoléhala jsem na to.

Naplnilo se to?
Vůbec! Úplně změnila způsob boje a zápas vypadal jinak, než jsem čekala. Dlouho jsem nemohla přijít na to, co by na ni mohlo platit.

Ale přišla jste na to a v prodloužení vyhrála na ippon...
Možná trochu něco automatického, co se mi povedlo.

Když se na vaši cestu šampionátem podíváme zpětně, vypadá to jako pohoda. Opravdu nebyla nějaká krizová chvilka?
Pokud ano, tak hned na začátku. Nestává se to totiž na judu často, ale právě v prvním zápase byla hodně kluzká žíněnka. Stěžovali si na to i jiní a bylo to dost nepříjemné. Chcete zrychlit, zaberete nohama, a nemáte stabilitu. Naštěstí jsem se s tím nějak vyrovnala a na konečný výsledek to nemělo vliv.

Celým životem, i tím sportovním, procházíte se sestrou Lucií. Co Kišiněv?
Tam jsem bohužel byla sama bez ní, ale na dálku mě stejně jako celá rodina podporovala, u přenosu se nervovala.

Jaké to je prát se téměř celý život se svým dvojčetem?
Někdy tvrdé, moc si toho nedarujeme a bývá to na první pohled vypjaté. Na druhou stranu na to ale nedám dopustit. Judo není lehký sport, jako individuální je kromě všeho náročný i na psychiku, takže mít poblíž někoho blízkého hodně pomáhá a je to fajn.

Jak jste procházely mládežnickými kategoriemi jako dvojčata? Pletly si vás soupeřky?
Nevím, ale teď určitě ne, jsme každá trochu jiná.

Třeba barvou vlasů...
To také. Ale máme ještě starší sestru, tu si lidé se mnou pletli hodně.

Také judo?
Vůbec ne, spíše umělecké prostředí.

Máte za sebou poslední rok v nejstarší „mládežnické“ kategorii, teď přijde úkol prosadit se mezi ženami. Bude to těžké?
Určitě bude, i když nějaké první zkušenostmi už mám, povedlo se mi zabodovat i na mezinárodním turnaji, tak to snad půjde nahoru. My se v ženské kategorii pohybujeme už druhým rokem, vlastně jsem si teď do třiadvacítky jen odskočila. A mezi ženami nám to příští rok začne.

Co myslíte?
Honička za body, které nás mohou posunout na turnaje, jež bychom rády v kariéře vyzkoušely.

A co olympijské hry, které budou v Los Angeles za tři roky?
To je opravdu velká výzva. Vypadá, že je to daleko, ale právě proto je cesta na olympiádu tak dlouhá a těžká.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. ČeskoFlorbal - - 7. 11. 2025:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 12:50
  • 1.85
  • 4.99
  • 2.90
Sie, Ostapenková vs. Babosová, StefaniováTenis - Semifinále - 7. 11. 2025:Sie, Ostapenková vs. Babosová, Stefaniová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 13:30
  • 1.60
  • -
  • 2.33
Pegulaová vs. RybakinováTenis - Semifinále - 7. 11. 2025:Pegulaová vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 16:00
  • 2.85
  • -
  • 1.47
Táborsko vs. JihlavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Táborsko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 1.40
  • 4.32
  • 7.25
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Pardubice B vs. SlaviaHokej - 20. kolo - 7. 11. 2025:Pardubice B vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Zasloužená remíza. A Škriniar? Kéž bych měl kariéru jako on, líčil Paluska

Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.

Na pravém kraji obrany ho občas pořádně prohnal polský šikula Szymaňski, ale v defenzivě obstál na výbornou. Ve druhém poločase se Jan Paluska dostal i k nebezpečnému zakončení, tečovanou ránu zpoza...

7. listopadu 2025  8:43

Kradla, ale olympiádu stihne. Biatlonistka Simonová zmešká jen start sezony

Julia Simonová dováží francouzskou štafetu na zlaté pozici.

Francouzská biatlonová hvězda Julia Simonová dostala za okradení reprezentační kolegyně prostřednictvím kreditních karet půlroční zákaz činnosti, z toho pět měsíců podmíněně.

7. listopadu 2025  8:42

Judistka Zárybnická vstřebává evropský titul. Velké překvapení, přiznává

Česká judistka Julie Zárybnická (vlevo).

Krásně se jí to sešlo! Už téměř týden Julie Zárybnická přijímá gratulace ke svému skvělému sportovnímu výsledku a nyní k nim přibývají narozeninové. „Pomalu mi to s odstupem dnů snad už dochází, ale...

7. listopadu 2025  8:22

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, kdy hraje Siniaková semifinále

Jelena Rybakinová se na Turnaji mistryň ukazuje ve skvělé formě.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

6. listopadu 2025  21:13,  aktualizováno  7. 11. 8:09

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New...

7. listopadu 2025  6:33,  aktualizováno  8:03

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Krátký debut, leč výživný. Green se ve Phoenixu po zranění uvedl 29 body

Jalen Green ozdobil 29 body svůj debut v dresu Phoenix Suns.

Vydařený debut v dresu Phoenixu prožil basketbalista Jalen Green, když 29 body pomohl Suns k vítězství 115:102 nad oslabenými Los Angeles Clippers. Po letním přestupu z Houstonu při rekordní výměně...

7. listopadu 2025  7:46

Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Lukáš Haraslín lituje promarněné šance.

Když otočil hlavu směrem k lavičce a na tabuli pro střídající hráče čtvrtý sudí rozsvítil jeho dvaadvacítku, nechápal. Zaklonil se a naštvaně rozhodil rukama. „Proč proboha,“ dalo se vyčíst z výrazu...

7. listopadu 2025  7:12

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

7. listopadu 2025  6:16

Plzeňští si chválili výkon, ale vyděsila je možná penalta. Těžká chvíle, přiznal Hyský

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

I kouč Martin Hyský posléze přiznal, že si na lavičce pořádně oddechli. „Byla to těžká chvíle. Kdyby takovýhle zákrok rozhodl, že soupeř kope penaltu, bylo by to hodně nepříjemné,“ kývl. Bezbrankovou...

7. listopadu 2025

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou čtyři zápasy v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali další nerozhodný výsledek proti Fenerbahce. Kdy a s...

24. října 2025  1:31,  aktualizováno  7. 11.

Legia nezvládla zápas s Celje, dál stoprocentní zůstává Mohuč a Samsunspor

I Je-sung z Mohuče posílá míč do sítě Fiorentiny.

Fotbalisté Celje v Konferenční lize v souboji příštích soupeřů českých týmů otočili zápas s Legií Varšava a vyhráli 2:1. Po třech kolech tak mají plný počet devíti bodů. V dalším kole je za tři týdny...

6. listopadu 2025  21:58,  aktualizováno  23:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.