Judisté Krpálek a Kopecký zahájili boj o Los Angeles pátými místy v Mongolsku

Krpálek nejprve porazil v nastavení Korejce I Sung-jopa a poté na ipon Kayhana Ozciceka-Takagiho z Austrálie.
Ve čtvrtfinále Krpálka zdolal Nizozemec Jur Spijkers a český reprezentant šel do oprav. V utkání s Japoncem Kantou Nakanem nejprve smazal juko soupeře a poté zápas ukončil pákou. V duelu o bronz pak Krpálka zdolal úřadující mistr světa Inal Tasojev z Ruska.
Kopecký ve váze do 90 kg vyhrál první tři duely. Postupně na bronzového medailistu z květnového Grand Slamu v Dušanbe nestačili junior Aslan Kocojev z Ázerbájdžánu, v prodloužení Klen Kristofer Kaljulaid z Estonska a bronzový medailista z olympijských her Theodoros Tselidis z Řecka.
V semifinále třiadvacetiletý Kopecký podlehl úřadujícímu mistru světa a světové jedničce Sanširovi Muraovi z Japonska. V duelu o bronz českého reprezentanta porazil na dvě wazari Ázerbájdžánec Murad Fatijev.
Další dva čeští judisté Chusniddin Karimov do (73 kg) a Renata Zachová (do 63 kg) prohráli v sobotu v Mongolsku své druhé zápasy s pozdějšími medailisty a zůstali bez umístění.