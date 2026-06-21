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Judisté Krpálek a Kopecký zahájili boj o Los Angeles pátými místy v Mongolsku

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  14:07
Judisté Lukáš Krpálek a Adam Kopecký skončili pátí na Grand Slamu v Ulánbátaru, prvním turnaji olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles 2028. Oba čeští reprezentanti v mongolské metropoli zaznamenali tři výhry a dvě porážky.Dvojnásobný olympijský vítěz Krpálek, jenž se chce za dva roky v Los Angeles představit na svých pátých olympijských hrách, splnil v úvodních dvou zápasech v kategorii nad 100 kg roli favorita.
ilustrační snímek - Lukáš Krpálek

ilustrační snímek - Lukáš Krpálek | foto: CTK / Svoboda JaroslavProfimedia.cz

Krpálek nejprve porazil v nastavení Korejce I Sung-jopa a poté na ipon Kayhana Ozciceka-Takagiho z Austrálie.

Ve čtvrtfinále Krpálka zdolal Nizozemec Jur Spijkers a český reprezentant šel do oprav. V utkání s Japoncem Kantou Nakanem nejprve smazal juko soupeře a poté zápas ukončil pákou. V duelu o bronz pak Krpálka zdolal úřadující mistr světa Inal Tasojev z Ruska.

Kopecký ve váze do 90 kg vyhrál první tři duely. Postupně na bronzového medailistu z květnového Grand Slamu v Dušanbe nestačili junior Aslan Kocojev z Ázerbájdžánu, v prodloužení Klen Kristofer Kaljulaid z Estonska a bronzový medailista z olympijských her Theodoros Tselidis z Řecka.

V semifinále třiadvacetiletý Kopecký podlehl úřadujícímu mistru světa a světové jedničce Sanširovi Muraovi z Japonska. V duelu o bronz českého reprezentanta porazil na dvě wazari Ázerbájdžánec Murad Fatijev.

Další dva čeští judisté Chusniddin Karimov do (73 kg) a Renata Zachová (do 63 kg) prohráli v sobotu v Mongolsku své druhé zápasy s pozdějšími medailisty a zůstali bez umístění.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Bouzková vs. NavarrováTenis - - 21. 6. 2026:Bouzková vs. Navarrová //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 0:0
  • 1.30
  • -
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Gruzie vs. ČeskoVolejbal - - 21. 6. 2026:Gruzie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 60.00
  • -
  • -
Pegulaová vs. NoskováTenis - - 21. 6. 2026:Pegulaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
21. 6. 16:00
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Španělsko vs. Saúdská ArábieFotbal - Skupina H - 21. 6. 2026:Španělsko vs. Saúdská Arábie //www.idnes.cz/sport
21. 6. 18:00
  • 1.09
  • 11.70
  • 26.70
Belgie vs. ÍránFotbal - Skupina G - 21. 6. 2026:Belgie vs. Írán //www.idnes.cz/sport
21. 6. 21:00
  • 1.43
  • 4.86
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